Città della Pieve. Scuola. Tutte le novità per l’anno ‘24-’25.

(Cittadino e Provincia) A Città della Pieve è tutto pronto e organizzato per la ripartenza della scuola, prevista per mercoledì 11 settembre.

In vista dell’avvio il Comune fa il punto su orari, servizi, contributi, strutture e manutenzioni in corso.

Orari, novità per la secondaria di primo e secondo grado

A partire da questo anno scolastico 2024-2025, le attività didattiche della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 13:50. Mentre le attività dell’indirizzo musicale inizieranno alle 14:05.

Anche la secondaria di secondo grado si svolgerà su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 13:50.

Servizio scuolabus

Il servizio di trasporto scolastico riprenderà il via regolarmente il prossimo 11 settembre, con la ripartenza dell’attività didattica.

Gli orari di trasporto e le tratte verranno comunicati alle famiglie con apposita nota della Dirigente Scolastica nei prossimi giorni.

Servizio di refezione scolastica

L’amministrazione comunale ha richiesto per il servizio di refezione l’utilizzo di prodotti biologici e con attenzione al Km0, per aumentare qualità, sicurezza alimentare e riduzione dell’impatto ambientale. Il programma alimentare è redatto dalla dietista della USL. Resterà sempre attiva la commissione mensa e il sindaco e gli amministratori continueranno ad effettuare sopralluoghi a sorpresa per garantire elevati standard e gradimento da parte dei bambini.

Contributi per acquisto libri di testo

Per le famiglie con Isee non superiore a €15.493,71 sono previsti contributi per l’acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Strutture

L’edificio che attualmente ospita la Primaria e l’Infanzia nel capoluogo risale ai primi anni Sessanta e al pari dell’87% delle scuole italiane, come certifica l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (Snales) non è più rispondente alle normative antisismiche.

Il sindaco Fausto Risini, a garanzia della sicurezza della popolazione scolastica, ha richiesto che fosse realizzata la progettazione di una nuova struttura, moderna, accogliente ed efficiente per i bambini e contestualmente l’effettuazione di una serie di indagini più approfondite dello stato dell’esistente.

Il progetto esecutivo del nuovo edificio, comprensivo di nuova palestra, è stato elaborato ed è pronto. L’importo previsto è di oltre 8milioni, per l’ottenimento dei quali l’amministrazione ha attualmente in corso i relativi colloqui istituzionali.

L’ultimo studio della struttura attuale è stato trasmesso dal professionista incaricato in data 26.01.2024, il quale conferma che l’edificio non presenta criticità dal punto di vista statico, ma che dal punto di vista sismico continua a non essere in linea con le normative vigenti. Sulla base di questo, il sindaco scrive alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dell’Istruzione, alla Presidente della Regione, all’Unità di Missione per il PNRR e all’ufficio regionale scolastico sottoponendo la questione.

Contestualmente decide di dare il via al piano di intervento programmato con i tecnici competenti e approvato con delibera di giunta, che prevede nel corso del prossimo anno lo spostamento momentaneo degli studenti in attesa della realizzazione del nuovo edificio scolastico secondo le seguenti modalità: la Primaria presso la struttura di Sant’Agostino, ove insiste anche il Liceo Musicale, e l’Infanzia presso il nuovo ampliamento del Nido, già attualmente in costruzione.

Nel frattempo, per l’utilizzo di Sant’Agostino è stato presentato un progetto di manutenzione straordinaria del primo piano alla Soprintendenza, la quale ha espresso parere favorevole e per il quale l’amministrazione ha messo a budget €125.000,00.

Manutenzioni

E’ attualmente in corso il controllo e la manutenzione di tutta l’impiantistica delle scuole e si sta procedendo al taglio e la cura del verde presso tutti i plessi.