Città della Pieve. Epoche in Passerella. 21,22,23. Ci saranno tutte. Due Mostre, quattro momenti di studio e la parata finale all’Avvaloranti.

Ci saranno tutte e ci saranno tutti. Ci saranno le rievocazioni storica maggiori e più qualificate dell’Umbria, con i loro costumi e con i loro rappresentanti e ci saranno alcuni dei maggiori esperti della storia e del costume che è alla base di questi eventi. Due mostre di eccezione. Una dalle Gaite di Bevagna su telai e tessuti ed una da Palazzo Vecchio di Firenze sui profumi di Caterina del Medici. Ci saranno poi quattro appuntamenti di ricerca ed approfondimento dedicate al tema affrontato dalla edizione di quest’anno “ Le Leggi Suntuarie tra XIII e XVI secolo”. Cioè le fonti di ispirazione delle rievocazioni storiche nostre e della grande maggioranza di quelle italiane. E sarà anche l’occasione di incontro fra i protagonisti di questi eventi per misurare il polso della situazione e per concordare azioni ed iniziative comuni. Non a caso saranno presenti i massimi dirigenti delle associazioni di rievocazione storica regionali e nazionali. Ci sarà poi lo spettacolo finale con la parata ed il concerto al Teatro degli Avvaloranti, che nella sua splendida cornice valorizzerà ancora una volta costumi, stoffe, colori, personaggi provenienti da tutta l’Umbria.

Per la prima volta partecipa ad Epoche in Passerella un Assessore Regionale, Paola Agabiti, che costituirà insieme a Vittoria Garibaldi, Ospite d’Onore e Silvia Costa , Madrina della manifestazione, un importante trio femminile di garanzia di rappresentanza e professionalità per tutti. Per di più a matrice femminile.