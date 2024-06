Città della Pieve. Domani insediamento Consiglio e nomina della Giunta

(comunicato stampa)

Domani, giovedì 27 giugno, alle ore 16.00 si terrà la prima seduta del Consiglio comunale di Città della Pieve per il giuramento del sindaco, la nomina degli assessori e l’insediamento dei nuovi consiglieri.

Come sapete, sin dal giorno successivo ai risultati delle elezioni, il sindaco ha riaperto la porta del suo ufficio ai cittadini e si è da subito messo al lavoro per verificare i progetti in corso e in procinto di partire, fondamentali per lo sviluppo della nostra Città, ed è tornato a disposizione della comunità per l’intera giornata. Pertanto, come sempre, troverete la porta aperta a tutte e tutti.

Vi ricordiamo che la seduta del Consiglio comunale è pubblica, quindi ognuno di voi è il benvenuto.