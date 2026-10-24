Chiusi, il PD sceglie Sonnini. Ora comincia la partita della coalizione

La disponibilità c’era già, ora c’è anche la scelta ufficiale del partito. Gianluca Sonnini sarà il candidato del Partito Democratico di Chiusi alle prossime elezioni amministrative. L’assemblea degli iscritti, riunita il 20 ottobre, ha approvato all’unanimità la ricandidatura del sindaco uscente, trasformando così in una decisione politica quella disponibilità al secondo mandato annunciata nelle scorse settimane.

Il PD sceglie dunque la continuità e rivendica il lavoro svolto nei cinque anni di amministrazione, i finanziamenti ottenuti e i progetti avviati. Nel documento vengono richiamate anche alcune delle questioni destinate a segnare il prossimo mandato: lavoro e opportunità per i giovani, attrazione di investimenti, transizione digitale ed ecologica e il tema dei trasporti, sul quale Chiusi sta cercando di costruire un confronto che superi gli stessi confini regionali.

Ma la candidatura di Sonnini è soltanto il primo tassello. Lo stesso sindaco, quando aveva annunciato la propria disponibilità, aveva legato l’eventuale secondo mandato al confronto con il partito, con la coalizione e con la società civile. È da qui che, probabilmente, comincia adesso la fase politicamente più interessante.

Se la candidatura del sindaco uscente rappresenta dunque un elemento di continuità, molto meno scontato appare tutto ciò che dovrà essere costruito intorno a quella candidatura: coalizione, squadra di governo, equilibri politici e programma.

La maggioranza uscita dalle urne cinque anni fa ha infatti attraversato, nel corso della consiliatura, cambiamenti e nuovi equilibri. In vista del 2027 il punto non sarà quindi soltanto capire chi sosterrà Sonnini, ma quale forma assumerà la futura coalizione: se verrà riproposto lo stesso perimetro politico oppure se si cercherà una formula diversa e più ampia.

Lo stesso vale per la squadra di governo. Una eventuale riconferma del sindaco non comporta automaticamente la conferma della stessa Giunta. Dopo cinque anni di esperienza amministrativa potrebbe aprirsi una fase nuova anche nella composizione dell’esecutivo e nella rappresentanza delle diverse sensibilità presenti nel centrosinistra e nella società chiusina.

Il PD ha dunque indicato il proprio candidato. Il nome c’è. Ma una candidatura non è ancora una coalizione e, soprattutto, non è ancora un progetto per i prossimi cinque anni. È su questo terreno che da oggi comincia davvero la partita politica di Chiusi.

Sebastiano Ballone

FONTI E RIFERIMENTI

Corriere Pievese, 8 ottobre 2026 – “Chiusi verso le elezioni. Sonnini apre al bis: «La mia disponibilità c’è»”

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La Nazione, 23 ottobre 2026 – “Chiusi, il Pd ricandida Sonnini a sindaco”

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La Nazione, 7 ottobre 2026 – “Il bilancio di Sonnini: «Se ci saranno le condizioni, disponibile a ricandidarmi»”

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Radio Siena TV, 22 ottobre 2026 – “Chiusi, amministrative 2027: il PD riconferma all’unanimità il sindaco uscente Sonnini”

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