Castiglione. Parcheggi. Traica (FDI)”Le opposizioni convocano un consiglio aperto alla cittadinanza”

(comunicato stampa) “A Castiglione del Lago non si placano le polemiche nei confronti del riconfermato sindaco Burico, senza il non eletto ex assessore Duca, in merito alla nuova destinazione dei parcheggi del centro storico, tutti a pagamento indiscriminatamente per turisti, residenti e lavoratori.

Da lunedì infatti, tutti coloro che si recheranno in quello che è uno dei borghi più belli d’Italia per turismo, per lavoro o per necessità ospedaliere, dovranno pagare per sostare in prossimità del centro, come peraltro dovranno fare i residenti già costretti a pagare una tassa per poter accedere alla ZTL.

Un progetto partorito dalla prima Giunta Burico, senza alcun confronto nè con la minoranza politica precedente che attuale, nè con gli stake holders interessati (cittadinanza, associazioni di categoria, dirigenza ospedaliera, ecc.).

E allora cinque Consiglieri d’opposizione (Traica per Fratelli d’Italia, Brancaleoni per Castiglione Civica, Vecchi, Fratoni e Capurso per Castiglione Open) si fanno portavoce delle proteste e depositano una richiesta di convocazione, entro 20 giorni da oggi come da Regolamento, di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza con all’ordine del giorno l’apertura di un tavolo di confronto sulle innumerevoli proposte migliorative ipotizzate, ma soprattutto una sospensione dell’iniziativa fino a che tutte le problematiche saranno vagliate e affrontate.

Un Consiglio Comunale che dimostri che il motto burichiano “avanti insieme” abbia un fondamento e non sia solo uno slogan elettorale o per una sagra di paese.”