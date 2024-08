Bori (PD) Regione. “Stefania Proietti la scelta migliore, noi registi generosi”

(comunicato stampa) Il Segretario regionale del Partito Democratico dell’Umbria, Tommaso Bori, esprime grande soddisfazione e apprezzamento per la scelta della Sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, di accettare la candidatura a presidente della Regione Umbria avanzata dal Patto Avanti.

“Stefania ha dimostrato grande senso di responsabilità meditando per un tempo congruo una scelta seria e ponderata che rappresenta oggi una grande opportunità per l’Umbria. La sua è una storia di successi e di vittorie, in questi anni ha dimostrato di essere una guida affidabile e innovativa, capace di affrontare le sfide che la nostra comunità si trova ad affrontare. La sua esperienza come sindaca e presidente della provincia è una garanzia di competenza e dedizione al servizio pubblico”, ha dichiarato Bori.

“Nella riunione congiunta dell’assemblea e della direzione regionale – ricorda Bori- il Partito Democratico si era già espresso all’unanimità, indicando la figura di Stefania come il profilo migliore con cui conseguire il riscatto dell’Umbria e ambire a rilanciare la Regione dopo anni di malgoverno della destra”.

“Con la sua candidatura – sottolinea il segretario Dem- Stefania rappresenta non solo un importante punto di riferimento per il nostro partito, ma anche una figura di positiva coesione per una coalizione sempre più larga e competitiva”.

“Dopo lo straordinario successo conseguito da Vittoria Ferdinandi a Perugia, unito a quello di tanti altri sindaci dell’alleanza progressista – aggiunge – ritengo sia doveroso proseguire questo percorso di apertura e innovazione che abbiamo tracciato insieme a tutte forze del Patto Avanti, allargando la nostra coalizione a tutte le realtà alternative a questa destra incapace e arrogante”.

“La capacità di ascoltare e mettere al centro le esigenze delle persone è ciò di cui la società umbra ha adesso più bisogno per ricostruire un futuro migliore per la nostra regione. E questo è ciò intendiamo fare tutti insieme, al fianco di Stefania Proietti, per ribadire che l’Umbria necessità di un cambio di passo e di visione che passa innanzitutto dal diritto alla salute e la ricostruzione della sanità pubblica, dalla difesa dell’ambiente e del territorio, contro inutili inceneritori di rifiuti, dal diritto al lavoro degno e allo sviluppo sostenibile” – ha continuato il Segretario.

Bori ha inoltre sottolineato l’importanza di avere una leadership forte e unita in un momento così cruciale per l’Umbria, evidenziando come la candidatura di Proietti possa rappresentare davvero un’opportunità importante per promuovere una nuova idea dell’Umbria che passa anche dalla difesa e dalla promozione dei diritti e dall’inclusione sociale.

“Il Partito Democratico – ha concluso Tommaso Bori – in questi mesi è stato e continuerà ad essere un regista generoso e non un protagosnita narcisista, evitando gli errori del passato e le sconfitte delle elezioni passate. Siamo pronti e sempre più motivati a lavorare per un’Umbria migliore, più giusta, più aperta e più solidale”.