Due storici, un’amicizia e il piacere di condividere la memoria. Da una conversazione fra me e Giulietto Betti riaffiora il ricordo del bombardamento della stazione ferroviaria di Chiusi. Ottantatré anni dopo, una storia che continua a interrogare il nostro presente.

Ci sono conversazioni che cominciano parlando del futuro e, quasi senza accorgersene, finiscono per riportarci indietro nel tempo. Non per nostalgia, ma perché talvolta è proprio nel passato che si nascondono le domande più importanti sul nostro domani.

È accaduto anche a me, qualche giorno fa, conversando con un caro amico, Giulietto Betti, storico e ricercatore di lungo corso, profondo conoscitore delle vicende della Seconda guerra mondiale e della storia del nostro territorio.

Quando ci incontriamo è quasi naturale confrontarci, scambiarci notizie, fotografie, documenti e riflessioni. È il piacere di due persone accomunate dalla passione per la ricerca e dalla convinzione che la conoscenza acquisti valore quando viene condivisa.

Giulietto porta con sé un patrimonio prezioso di testimonianze. È anche figlio di Vinicio Betti, fotografo che per decenni ha raccontato Chiusi attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, fermando volti, luoghi, avvenimenti e trasformazioni di una città che cambiava insieme al proprio tempo. Le sue fotografie non sono semplicemente immagini d’epoca, ma frammenti di vita quotidiana, finestre aperte su un mondo che non esiste più e che tuttavia continua a parlarci. Un patrimonio fotografico e documentario di straordinario valore, che Giulietto ha contribuito a custodire, studiare e mettere a disposizione della collettività.

Ed è proprio questo uno degli aspetti sui quali ci troviamo particolarmente d’accordo. Talvolta capita che chi possiede una fotografia o un documento storico li custodisca gelosamente, quasi temesse di perdere, condividendoli, una sorta di esclusiva sul passato. Ma la memoria non è una proprietà privata e nessuno può pretendere di esserne il depositario assoluto.

Un documento chiuso in un cassetto conserva una testimonianza. Un documento condiviso può restituire una storia a un’intera comunità.

Forse è anche per questo che le nostre conversazioni si trasformano spesso in piccoli viaggi nella storia. Una fotografia richiama un ricordo, una notizia suggerisce una domanda, un documento apre prospettive inattese. E così, mentre parlavamo di Chiusi, della sua ferrovia e del futuro del territorio, è riemersa una data: 21 novembre 1943.

Una domenica, una stazione ferroviaria, una città che ancora non sapeva ciò che sarebbe accaduto di lì a poche ore.

Sabato 21 novembre 2026 ricorreranno ottantatré anni da quel tragico bombardamento. Un anniversario che merita non soltanto di essere ricordato, ma anche raccontato.

Proviamo allora a tornare indietro nel tempo.

Chiusi Scalo, domenica 21 novembre 1943. È quasi ora di pranzo. La guerra è ormai entrata nella vita quotidiana degli italiani. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, il Paese è diviso, attraversato dagli eserciti e dall’incertezza. Eppure la vita continua, come può.

Alla stazione ci sono locomotive da manovrare, carri da spostare, merci da movimentare. Il macchinista Eugenio Manini è impegnato nel proprio servizio, mentre Giulio Crezzini lavora nei pressi del deposito locomotive. Sui binari sostano anche convogli carichi di materiale militare tedesco. La ferrovia, che per decenni aveva rappresentato un’opportunità di crescita e progresso, è diventata un obiettivo strategico. Ma per quegli uomini quella rimane, almeno fino a quel momento, una domenica di lavoro.

Intanto, molto lontano da Chiusi, un’altra storia è già cominciata.

Alle undici del mattino, dalla base aerea di Decimomannu, in Sardegna, si sono alzati in volo i bombardieri americani B-26 Marauder del 320th Bombardment Group. La missione iniziale prevede un attacco a un ponte ferroviario sul fiume Metauro, nelle Marche. Chiusi non è il bersaglio previsto, ma le condizioni meteorologiche cambiano i piani. Le nuvole impediscono di colpire il primo obiettivo e ostacolano anche un successivo tentativo verso gli impianti ferroviari di Arezzo.

La formazione cerca allora un bersaglio alternativo. Ed è qui che il destino di quella domenica cambia improvvisamente direzione.

Nel linguaggio aeronautico esiste un’espressione particolare: CAVU, acronimo di Ceiling And Visibility Unlimited, una sigla che indica condizioni di cielo e visibilità particolarmente favorevoli al volo. Sopra Chiusi, a differenza degli obiettivi precedenti, la visibilità è ottima. Gli aviatori possono distinguere chiaramente lo scalo ferroviario.

Per loro è una situazione favorevole. Per chi si trova a terra, una coincidenza drammatica.

Il cielo è CAVU. Ma per Chiusi, di lì a pochi minuti, sarebbe diventato l’inferno.

La formazione si prepara alla Bomb Run, la corsa finale dei bombardieri verso l’obiettivo. Due parole tecniche, quasi cinematografiche. Ma non siamo in un film e nessun regista potrà interrompere la scena. Ci sono uomini veri, una stazione vera e vite che stanno per essere spezzate.

Nel frattempo, dalla stazione ferroviaria di Terontola arriva una telefonata allarmante: una grande formazione di aerei si sta dirigendo verso Chiusi. Gino Nasorri, in servizio presso la milizia ferroviaria, comprende immediatamente il pericolo e corre ad avvertire i presenti.

«Scappate, scappate, eccoli, arrivano, arrivano!»

Quel grido, conservato nelle testimonianze storiche, sembra ancora attraversare il tempo. Possiamo soltanto immaginare la concitazione di quegli istanti, il rumore degli aerei che cresce, qualcuno che cerca riparo, altri che tentano di allontanarsi. Forse c’è appena il tempo di alzare gli occhi al cielo.

Poi arrivano le bombe.

Sono le 13.55 del 21 novembre 1943.

Secondo la ricostruzione storica dell’incursione, vengono sganciate 108 bombe da 500 libbre. Il fabbricato viaggiatori viene distrutto, mentre binari, locomotive, carri merci e impianti ferroviari subiscono danni devastanti. In pochi istanti, quello scalo che aveva accompagnato lo sviluppo economico e sociale di Chiusi si trasforma in un paesaggio di macerie.

Il macchinista Eugenio Manini ricorderà il sibilo delle bombe e il fragore assordante delle esplosioni. La locomotiva sulla quale sta lavorando viene rovesciata dalla violenza dello spostamento d’aria. Lui sopravvive, ferito.

Giulio Crezzini, invece, cerca riparo in una trincea nei pressi del deposito locomotive, ma le esplosioni lo seppelliscono sotto una massa di terreno e macerie. Il suo corpo verrà recuperato soltanto settimane dopo. Anche Bixio Borsetti, commerciante di Sorano che si trova alla stazione, perde la vita. I suoi resti saranno ritrovati soltanto nel marzo del 1944.

Sono vicende che restituiscono alla tragedia la sua dimensione più autentica, quella umana. Perché la guerra non è fatta soltanto di strategie militari e rapporti di missione, ma soprattutto di persone che escono di casa per andare a lavorare, di viaggiatori che aspettano un treno, di famiglie che attendono qualcuno e che, talvolta, continueranno ad aspettarlo invano.

Il bombardamento provoca otto vittime italiane: Annunziata Rocchini, Adelaide Bonomini, Bixio Borsetti, Giulio Crezzini, Raffaele Meoni, Letizia Bertocci, Ivo Lucaccini e Giovanni Bertacchi. Anche diversi militari tedeschi perdono la vita e numerose persone rimangono ferite.

La devastazione investe abitazioni e attività produttive, tra cui il Pastificio Pianigiani, una delle realtà economiche che avevano contribuito alla crescita di Chiusi Scalo. Secondo la documentazione storica, quarantasette operai rimangono senza lavoro in conseguenza dei danni subiti dall’attività.

Perché una bomba non distrugge soltanto muri e binari: può cancellare un’occupazione, spezzare una famiglia e cambiare per sempre il destino di una comunità.

Nel 2003, sessant’anni dopo quella domenica, sulla facciata della stazione ferroviaria viene collocata una lapide con i nomi delle otto vittime italiane. È ancora lì, silenziosa testimone di un passato che rischiamo di attraversare distrattamente, proprio come facciamo ogni giorno con tanti luoghi della nostra storia.

Ed è qui che il racconto torna alla conversazione con Giulietto. Perché quando ci confrontiamo sulle guerre del passato, come ci è accaduto più volte, finiamo inevitabilmente per interrogarci su quelle del presente.

Ottantatré anni sono trascorsi. L’Europa ha conosciuto la ricostruzione, la democrazia e un lungo percorso di integrazione e cooperazione. Eppure la guerra non è scomparsa, né dal nostro continente né dal resto del mondo.

La ritroviamo in Ucraina, in Medio Oriente, nella tragedia di Gaza e nel conflitto israelo-palestinese, nelle tensioni che attraversano altri Paesi della regione. La ritroviamo nello Yemen, nel Sudan martoriato dalla guerra civile e in tante altre terre, dall’Africa all’Asia, dove intere popolazioni continuano a vivere tra violenza, paura e incertezza.

Cambiano i confini, le alleanze, le armi e le ragioni dichiarate dei conflitti, ma a pagarne il prezzo più alto sono ancora troppo spesso le persone comuni. Uomini, donne, anziani e soprattutto bambini, ai quali la guerra sottrae non soltanto la sicurezza e gli affetti, ma talvolta la stessa possibilità di diventare grandi.

Perché la guerra non guarda in faccia nessuno. Non distingue l’età, non risparmia l’innocenza e continua a spezzare vite che avrebbero soltanto il diritto di essere vissute.

Forse ciò che più dovrebbe preoccuparci è proprio la crescente abitudine a convivere con queste notizie. Le immagini delle città distrutte scorrono sui nostri schermi, i numeri delle vittime si sovrappongono ad altri numeri e il giorno successivo arrivano nuove tragedie. Quasi fosse diventato tutto normale.

Ma la guerra non è normale. Non dovrebbe esserlo mai.

Ed è proprio questo uno degli interrogativi che più volte, confrontandomi con Giulietto, ci siamo posti: possibile che i drammi dei due conflitti mondiali, le città distrutte e milioni di vite spezzate non abbiano ancora insegnato abbastanza? Forse la storia non può impedirci di commettere nuovi errori, ma può almeno aiutarci a riconoscerli prima che sia troppo tardi.

In fondo, eravamo partiti parlando del futuro di Chiusi e siamo arrivati a quella domenica del 1943. Un percorso che racconta quanto il passato e il presente siano legati, soprattutto quando la memoria diventa occasione di confronto e conoscenza.

Sabato 21 novembre, ottantatré anni dopo, i treni continueranno ad arrivare e partire dalla stazione di Chiusi. Qualcuno correrà per non perdere una coincidenza, altri aspetteranno il ritorno di una persona cara. La vita continuerà il proprio viaggio. Ma sarebbe bello se, almeno per un istante, qualcuno si fermasse davanti a quella lapide, per ricordare che dietro quegli otto nomi ci sono altrettante vite spezzate.

I binari distrutti si possono ricostruire. Le città ferite possono tornare a vivere. Ma nessuna ricostruzione potrà restituire una vita spezzata.

Vinicio Betti ha consegnato alla città un patrimonio di immagini. Giulietto continua a dare voce alla sua storia attraverso lo studio, la ricerca e la condivisione. Ed è proprio quando quelle fotografie, quei documenti e quelle testimonianze incontrano nuove persone che la memoria torna a vivere, diventando patrimonio di tutti.

Forse è questo il significato più autentico della nostra conversazione: ricordarci che la storia non diventa più grande quando qualcuno pretende di possederla, ma quando trova persone disposte a raccontarla e a trasmetterla.

La memoria non serve a farci abitare nel passato, ma ad aiutarci a non ripeterne gli errori.

E forse, se imparassimo davvero ad ascoltarla, anche il futuro potrebbe avere un colore diverso.

Sebastiano Ballone

FONTI E RIFERIMENTI

Giulietto Betti, Chiusi 1943–46, Nuova Immagine Editrice, Siena, 1996.

Stefano Bistarini, Perché gli altri non dimentichino, Pagnini e Martinelli, Firenze, 2001.