Andrea Fora (Forza Italia) “Trasimeno. Il Commissario Straordinario sarà Nicola dell’Acqua”

Alcune ore fa ci era pervenuto da parte del consigliere regionale Andrea Fora, ex presidente di Civici X ed ora aderente a Forza Italia il comunicato che pubblichiamo. Per quanto riguarda la nomina del commissario straordinario ci è stato detto che per l’ufficialità si attendono alcune modifiche formali da apportare alla precedente nomina. (NdR)

“È appena terminato a Roma il vertice straordinario per il Lago Trasimeno a cui ha partecipato la nostra Presidente Donatella Tesei, alla presenza dei Ministri Nello Musumeci e Gilberto Pichetto.

Mi ha appena comunicato l’Onorevole Raffaele Nevi che con decisione unanime è stato deciso di nominare Commissario Straordinario per il Lago Trasimeno il Dr. Nicola dell’Acqua, già Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

Il Commissario avrà dotazioni finanziarie a disposizione e strumenti per pianificare immediatamente un piano di azione straordinario, tale da poter intervenire subito con gli interventi più urgenti ed adottare un programma di attività utile ad affrontare strutturalmente i problemi di siccità ed ambientali del nostro lago.

Una decisione efficace, che come Forza Italia abbiamo auspicato e che abbiamo con determinazione contribuito ad assumere in tempi rapidissimi, che conferma l’impegno serio che ci siamo presi. Dopo anni di inattività, questo è il momento di agire, tempestivamente e con strumenti efficaci.

Grazie alla Presidente Tesei per l’impegno e all’onorevole Nevi e a Forza Italia per il contributo decisivo che insieme abbiamo profuso per questo obiettivo. Non un punto di arrivo, ma finalmente un punto di partenza, concreto, serio, responsabile!”

Andrea Fora