Ci sarà anche Marco Tullio Giordana al Castiglione del Cinema Film Festival

(AVInews. Comunicato stampa) Ci sarà anche il regista Marco Tullio Giordana, che presenterà il suo nuovo film La vita accanto, al Castiglione del Cinema Film Festival in programma da mercoledì 25 a domenica 29 settembre nel centro storico di Castiglione del Lago. Con loro, anche tanti altri artisti interverranno alla rassegna cinematografica organizzata dall’associazione Castiglione del Cinema, presieduta da Luigi Meoni, e sostenuta dal Gal Trasimeno-Orvietano. Un appuntamento che intende rendere omaggio alla settima arte e al borgo lacustre con una proposta di opere, ospiti ed eventi di altissimo livello. Il programma è stato presentato venerdì 20 settembre a Castiglione del Lago, a Palazzo della Corgna, dallo stesso Meoni e dal direttore artistico del festival Emanuele Rauco. “Il format – ha spiegato il presidente di Castiglione del Cinema – prevede iniziative con le scuole, incontri con gli artisti in piazza, perché quest’anno riproponiamo i talk in piazza Mazzini alle 18 e alle 19, e tante proiezioni gratuite al Nuovo Cinema Caporali alle 20.45. Nonostante le grandi difficoltà, abbiamo ampliato l’offerta con un programma di altissimo livello. D’altronde siamo attivi da ormai otto anni e iniziamo a essere apprezzati e conosciuti nel settore, anche a livello internazionale come dimostrano le tante pellicole che ci sono giunte da tutto il mondo. Puntiamo a far crescere la cultura cinematografica, facendone conoscere tutti gli aspetti. Ho scoperto – ha concluso Meoni – che a Castiglione del Lago tanti giovani studiano cinematografia: forse il seme che abbiamo gettato sta dando i suoi frutti”. Ogni mattina, infatti, gli studenti hanno l’opportunità di assistere alle proiezioni di film al Nuovo Cinema Caporali e incontrarne i protagonisti. Nel pomeriggio e la sera sono invece previsti gli eventi aperti a tutti. “Innanzitutto – ha illustrato il cartellone Rauco – proponiamo un concorso di film di registi indipendenti ed emergenti, secondo quello che è stato sempre il nostro tratto distintivo: abbiamo in gara sei lungometraggi e undici cortometraggi”. La giuria sarà composta da Laura Delli Colli (presidente), Marzia Gandolfi, Giovanni Pompili, Daniele Urciuolo, Massimiliano Zanin. “Poi – prosegue Rauco – avremo gli incontri con alcune tra le figure più importanti del cinema italiano, in piazza Mazzini dove ci sarà un palco per gli ospiti con i quali il pubblico potrà interagire. Apriremo il festival con Tullio Giordana, il grande regista de La meglio gioventù, solo per citare il suo titolo più famoso. Giovedì poi una serata molto forte, all’insegna dell’horror, con Federico Zampaglione che, oltre a incontrare il pubblico, presenterà The well, il suo nuovo film piuttosto sconvolgente”. E ancora: venerdì 27 l’omaggio a Walter Chiari con il figlio Simone Annicchiarico; sabato 28 l’omaggio a Lina Wertmüller, con Daniele Urciuolo e Yari Gugliucci con il documentario Grazie Lina, e a Marcello Mastroianni, con Roberto Faenza, ultimo regista italiano a dirigerlo, e la proiezione di Sostiene Pereira. Il 28 ci sarà anche Brando De Sica che viene a presentare in concorso il suo primo film da regista, Mimì – Il principe delle tenebre. “Chiuderemo domenica pomeriggio – conclude Raimo – con la cerimonia di chiusura e premiazione. Assegneremo anche il Premio Vaime a un personaggio particolarmente brillante, duttile e versatile come Pilar Fogliati, attrice emergente che presenterà anche il suo ultimo film Finché notte non ci separi”.

Programma e info sulla pagina Facebook @castiglionedelcinema e sul sito web www.castiglionedelcinema.it.

Nicola Torrini

PROGRAMMA

Mercoledì 25 settembre

9,00 Nuovo cinema Caporali

SCUOLE

– Alla ricerca di Rose (regia di Nicola Santi Amantini e Lorenzo Lombardi). A seguire: incontro con i registi

17,30 Nuovo Cinema Caporali

CONCORSO CORTOMETRAGGI

– De l’amour perdu (regia di Lorenzo Quagliozzi);

– Titanic, versione adatta alle famiglie iraniane (regia di Farnoosh Samadi)

A seguire

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

– Il mio posto è qui (regia di Cristiano Bortone)

19,00 Piazza Mazzini

IL TRASIMENO INCONTRA

– Marco Tullio Giordana

20,45 Nuovo cinema Caporali:

FUORI CONCORSO

La vita accanto, regia di Marco Tullio Giordana + incontro con il regista

Giovedì 26 settembre

9,00 Nuovo cinema Caporali

SCUOLE

– Yaya e Lennie (regia di Alessandro Rak). A seguire, incontro con il regista.

17,30

CONCORSO CORTOMETRAGGI

– Daisy Bullet (regia di Simone Russo)

– The Steak (regia di Kiarash Dadgar)

– Death to Platitudes (regia di Øyvind Olav Sydow Kleiveland)

A seguire

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

– The World Will Tremble (regia di Lior Geller)

19,00 Piazza Mazzini

IL TRASIMENO INCONTRA

– Federico Zampaglione

20,45 Nuovo Cinema Caporali

FUORI CONCORSO

– The Well, regia di Federico Zampaglione + incontro con regista.

Venerdì 27 settembre

9,00 Nuovo Cinema Caporali

SCUOLE

– Bangarang (regia di Giulio Mastromauro). A seguire incontro con il regista.

A seguire: incontro con il regista Brando De Sica.

16 Nuovo Cinema Caporali

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

– Bangarang (regia di Giulio Mastromauro)

A seguire

CONCORSO CORTOMETRAGGI

– The Shadow of Snow(regia di Kylene Wong Harrington)

– Freelance(regia di Luciano A. Muñoz Sessarego, Magnus Møller, Peter Smith)

– CheckMates(regia di Cler Reizale)

– Toast (regia di Scohy Thomas)

A seguire

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

– Mimì e il principe delle tenebre (regia di Brando De Sica)

19.00 Piazza Mazzini

IL TRASIMENO INCONTRA

– Simone Annichiarico e Michele Sancisi, autori di 100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare

20,45 Nuovo Cinema Caporali

IL CINEMA E LA SUA STORIA: Omaggio a Walter Chiari

– Io, io io…e gli altri (regia di Alessandro Blasetti) e incontro con Simone Annichiarico e Michele Sancisi

Sabato 28 settembre

16 Nuovo Cinema Caporali

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

– Shamareekh(regia di Amr Mahmoud Mostafa)

A seguire

CONCORSO CORTOMETRAGGI

– Dive (regia di Aldo Iuliano)

– A Summer’s End Poem (regia di Lam Can-zhao)

A seguire

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

– Quel maledetto film su Virzì (regia di Stefano Petti)

18 Piazza Mazzini

IL TRASIMENO INCONTRA

– Yari Gugliucci

– Roberto Faenza

– Brando De Sica

20,45 Nuovo Cinema Caporali

IL CINEMA E LA SUA STORIA: Omaggio a Lina Wertmüller e Marcello Mastroianni

– Grazie Lina (regia di Yari Gugliucci) e incontro con gli autori

A seguire

– Sostiene Pereira (regia di Roberto Faenza) e incontro con il regista

Domenica 29 settembre

17 Nuovo Cinema Caporali

CERIMONIA DI CHIUSURA E PREMIAZIONE

A seguire

FILM DI CHIUSURA: Finché notte non ci separi (regia di Riccardo Antonaroli), introdotto dal regista e dagli interpreti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano