Accordo Toscana Umbria. Un passo avanti e due indietro.

Giunge la conferma ufficiale del ritiro dell’accordo fra Regione Toscana e Regione Umbria. Sulle motivazioni di fatto non si dice nulla. Voci accreditate dicono che i toscani hanno deciso di rinviare tutto a dopo le elezioni e che la scelta di Rigutino è ancora da decidere. Così come in Umbria pare che sia stato messo in discussione il programma di condivisione dell’elisoccorso. Motivazioni a parte si tratta di uno smacco per entrambi. Un passo avanti e due indietro (g.f)

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Assessore Simona Meloni, che di seguito si riporta:

“Con deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 22/07/2025 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Umbria e la Regione Toscana in materia di risorse idriche, sanità, infrastrutture, mobilità e lotta attiva agli incendi boschivi nei territori di confine.

Successivamente all’adozione dell’atto, si sono svolti ulteriori approfondimenti e interlocuzioni tecnico- istituzionali tra le strutture competenti delle due Regioni, finalizzati ad affinare e precisare alcuni aspetti contenutistici del documento, in coerenza con gli indirizzi politici condivisi.

Preso atto:

• degli ulteriori approfondimenti intervenuti tra la Regione Umbria e la Regione Toscana,

successivamente all’approvazione della DGR n. 751 del 22/07/2025;

• dell’esigenza di aggiornare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato alla medesima

deliberazione, al fine di recepire in maniera più puntuale i contenuti condivisi nel confronto interistituzionale.”

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di ritirare la DGR n. 751 del 22/07/2025 e il relativo schema di accordo allegato al fine di consentire un ulteriore confronto per modifiche ed integrazioni.

