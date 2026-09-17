Viviamo il Trasimeno: il festival dei cammini 2026 entra nel vivo. da domani al 22 settembre cinque giorni di cammini lungo i sentieri del perugino, sabato a castiglione la pedalata rosa e domenica la cicloturistica dei borghi. domenica le camminate intorno ai laghi di chiusi e montepulciano con la tradizionale gara podistica

(Comunicato AKR) Entra nel vivo in questo fine settimana “ViViamo il Trasimeno”, il Festival dei Cammini edizione 2026, cinque fine settimana densi di iniziative per vivere con lentezza il territorio, promuovendo il turismo e le buone pratiche di sostenibilità ambientale: fino all’11 ottobre si potrà scoprire o riscoprire il fascino, le bellezze e i sapori del Trasimeno. Sono sei i soggetti organizzatori dell’evento: l’associazione culturale “L’Olivo e la Ginestra”, il gruppo sportivo “Filippide” di Castiglione del Lago, l’associazione italiana “Via Romea Germanica”, la UISP Regionale Umbria, l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e il gruppo di mountain bike “ASD MTB” di Castiglione del Lago. Collaborano e promuovono l’evento l’Unione dei Comuni del Trasimeno e gli enti comunali di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno insieme al GAL Trasimeno Orvietano. La manifestazione è un contenitore di iniziative soprattutto all’aria aperta, con alcuni momenti di riflessione, per catalizzare l’interesse delle comunità locali e dei visitatori sulle bellezze territoriali, la sua storia e la sua cultura e sulla ricca offerta enogastronomica del territorio.

«Siamo consapevoli – hanno precisato gli organizzatori – che i temi della tutela dell’ambiente e del paesaggio siano presenti ovunque quando attraversiamo e viviamo il nostro territorio; nello stesso tempo siamo convinti che la valorizzazione del turismo lento e sostenibile possa essere incentivata ancora di più in quanto compatibile con le peculiarità di delicatezza presenti nel nostro comprensorio. La consapevolezza di una tale realtà e situazione non deve precludere la nostra voglia di creare presupposti per azioni di sviluppo e di valorizzazione turistica per questo bellissimo territorio, anche in periodi di bassa stagione e di minore presenza turistica».

«Un programma molto vario e ricco di iniziative – sottolinea Ivana Bricca, vicepresidente della Via Romea Germanica italiana – che coinvolge un territorio vasto che si estende intorno ed oltre i confini del Trasimeno, acquisendo una rilevanza notevole per la sua esclusività in tutta l’Umbria. Con questa iniziativa la Via Romea Germanica entra nel sistema dei cammini locali contribuendo a diffonderne l’esistenza e le loro caratteristiche legate alla storia e alla cultura del posto e mostra la sua funzione di volano del turismo».

Si parte domattina, per cinque giorni di fila fino a martedì 22 settembre, con le “Camminate lungo i sentieri del Perugino a cura dell’associazione “L’Olivo e la Ginestra” compiendo un lungo e panoramico circuito da Panicale a Panicale. Louis Montagnoli, presidente dell’associazione, ricorda che, per questioni organizzative e logistiche, occorre iscriversi telefonando al suo numero 3471715155 oppure inviando un’e-mail a louismontagnoli@libero.it.

«Cinque tappe – spiega Montagnoli – per complessivi 103 chilometri alla ricerca dei paesaggi dipinti da Pietro Vannucci. Cammineremo insieme lungo la fitta rete di strade secondarie e sentieri di campagna dove potremo apprezzare al meglio i valori storici, culturali, ambientali e naturalistici di questo meraviglioso territorio». Prima tappa domani 18 settembre con partenza da Panicale alle ore 9 per arrivare a Fontignano nel pomeriggio. Sabato 19 partenza alle 9 da Fontignano per arrivare a Castiglion Fosco nel pomeriggio. Domenica 20 partenza sempre alle ore 9 da Castiglion Fosco per arrivare a Piegaro nel pomeriggio. Lunedì 21 da Piegaro alle ore 9 con arrivo a Città della Pieve nel pomeriggio. Tappa finale martedì 22 con partenza a Città della Pieve dallo storico Palazzo Fargna, sede del Municipio pievese, con arrivo nel pomeriggio a Panicale.

Sabato 19 e domenica 20 settembre una due giorni a Castiglione del Lago dedicata al ciclismo, ai cammini e alla cultura. Sabato alle 17 a Palazzo della Corgna iniziative relative alla “Cicloturistica dei Borghi più belli d’Italia” e alla rievocazione della “Pedalata Rosa del 1995” con visita della mostra a Palazzo della Corgna con esposizione dei pannelli fotografici, documenti dell’evento, reperti di abbigliamento e accessori dei ciclisti con la presenza della stampa nazionale e locale. Seguirà un convegno tematico con focus su cammini, territorio, turismo, sport e marketing territoriale a cui interverranno rappresentanti istituzionali regionali e locali, della Federciclismo, di “Bike Hospitality”, le categorie interessate, stampa nazionale, del gruppo RCS e la partecipazione straordinaria del russo Evgenij Berzin, vincitore del Giro d’Italia 1994 e secondo nel 1995. Conclusione con premiazione di figure chiave che hanno contribuito all’evento del 1995. Info: asdteammate@gmail.com (Sergio 349.7935220 e Mario 339.5663331). Domenica 20 dalle ore 8 alle ore 15 la XIV edizione della “Cicloturistica dei Borghi più belli d’Italia” organizzata da “ASD Cicli Matè” con partenza e arrivo a Castiglione del Lago e con passaggi a Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale: due percorsi di 70 km, adatto a tutti i cicloamatori, e di 118 km per gli amanti delle sfide: entrambi i circuiti attraverseranno i magnifici borghi del Trasimeno, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella storia, nella natura incontaminata, nelle tradizioni e nei sapori di questo affascinante territorio. Per iscrizioni e informazioni: www.cicloturisticaborghipiubelliditalia.it. Presenta l’iniziativa Fiorello Primi, presidente de “I Borghi più belli d’Italia”: «Tutto “Il Festival dei Cammini, ViviAmo il Trasimeno” è una lodevole idea per favorire la scoperta e la conoscenza del territorio e, soprattutto, per mettere in connessione le persone tra loro e con la natura. In un mondo che va sempre più verso l’artificiale e il virtuale è bene ogni tanto ricollegarsi con la realtà e con tutto quanto la natura, l’arte e la storia ci mettono a disposizione. Per questo l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” ha aderito convintamente a questo programma mettendo a disposizione, insieme all’associazione Matè che ne è l’organizzatrice tecnica, la nostra “Cicloturistica dei Borghi più belli d’Italia”».

Sempre domenica 20 settembre, al confine fra Umbria e Toscana intorno ai bellissimi laghi di Chiusi e di Montepulciano, le attività podistiche e ben tre camminate organizzate dall’ASD Filippide. Alle ore 6 camminata di 29 chilometri intorno lago di Chiusi e al lago di Montepulciano. Alle ore 8:30 partenza della camminata di 16 km intorno al lago di Chiusi. Alle 9:30 la camminata di 8 km con visita delle celebri torri “Beccati Questo” e “Beccati Quest’altro” che caratterizzano la storia locale da oltre settecento anni. La Torre di Beccati Questo, realizzata dai senesi nel fondo della valle, sorveglia la Torre di Beccati Quest’altro (detta anche Torre Beccati Quello) posta dai perugini di fronte e in posizione dominante: la prima fu costruita nel 1279 dai Guelfi a seguito di una vittoria sui Ghibellini, come simbolo del loro dominio sui territori paludosi che stavano al confine tra il territorio di Siena e quello di Perugia; qualche anno dopo, come risposta, i perugini edificarono la Torre Beccati Quest’altro. Le due torri, avamposti delle fazioni rivali dai nomi sbeffeggianti, non furono mai utilizzate come strutture difensive e militari ma come stazioni di gabella, ovvero per riscuotere i tributi di passaggio da chi attraversava questo tratto della Valdichiana.

Infine, per podisti preparati, la Filippide organizza con partenza e arrivo al lago di Chiusi dalle 9:30, la tradizionale corsa di 18,5 km che attraversa la frazione di Vaiano di Castiglione del Lago. L’intera giornata ai laghi di Chiusi e Montepulciano è a cura dell’“ASD GS Filippide”: info: www.filippide.it – e-mail: giov.far@gmail.com (tel. 347.0068742). (AKR)