San Casciano. Crepet e Veltroni per il finale de “La Terrazza”

Paolo Crepet e Walter Veltroni sono le personalità che si incontrano a San Casciano dei Bagni per il finale della rassegna La Terrazza. Mercoledì 23 agosto, alle 18.30, la panchina del borgo termale si sposta in Piazza Matteotti per ospitare una discussione sulle prospettive delle giovani generazioni. A stimolare il dialogo sarà il libro Prendetevi la luna, appena per pubblicato per Mondadori da Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, scrittore, riconosciuto dall’opinione pubblica tra i più noti commentatori dell’attualità e delle questioni sociali.

La conversazione con l’autore è affidata a Walter Veltroni: lo scrittore e regista, con un passato nelle massime istituzioni dello Stato, ha infatti già intervistato Paolo Crepet, cercando di approfondire la condizione giovanile ai giorni nostri. Il confronto generazionale è infatti il tema centrale del volume che sarà dibattuto e che si articola su questioni quali l’educazione, la scuola, la famiglia, con l’intento di fornire ai più giovani uno strumento utile, come spiega il saggista: “Prendetevi la luna non è un consiglio, ma una suggestione, non vale solo per i tempi difficili, ma anche in quelli di gioia o quando si tende più alla rassegnazione che all’esaltazione. I giovani e anche a chi non lo è più possono così orientarsi oltre la coltre di nubi che oscurano la luna, ovvero la speranza.”

Paolo Crepet sta promuovendo questo suo trentaquattresimo libro con una tournée che annovera, tra istituzioni e teatri prestigiosi, più di 30 di date, di cui quella di San Casciano dei Bagni è ovviamente a ingresso libero. Si completa così quindi la programmazione de La Terrazza che si è aperta nel maggio scorso con la presenza di Roberto Cingolani e che ha accolto figure quali Marco Damilano, Antonio Padellaro, Benedetta Parodi, Fabio Caressa, Massimo Franco, gli archeologi degli ormai celebrati bronzi ritrovati a San Casciano dei Bagni, oltre a Giorgio Marchesi, Natasha Stefanenko e Luca Bianchini, fino alla prima apparizione pubblica di Fabio Fazio dopo il suo addio alla Rai; nell’ultimo segmento del calendario sono inoltre intervenuti Jacopo Iacoboni, Gianluca Paolucci, Agnese Pini e Pino Di Blasio.

A commentare con soddisfazione l’edizione 2023 della rassegna culturale è la presidente Federica Damiani: “Abbiamo registrato platee sempre gremite e una rilevante attenzione mediatica per tutti gli undici appuntamenti realizzati; siamo davvero grati agli ospiti illustri che accolgono il nostro invito per il piacere di vivere il territorio, partecipando così ad approfondimenti rilevanti anche per il dibattito pubblico nazionale.”