La Polisportiva Moiano si rinnova

(comunicato stampa) Comincia il mandato del nuovo Consiglio guidato da Manuel Guerrini. Un presidente giovane per una società con tanti ragazzi pieni di entusiasmo e consiglieri storici

È appena iniziato il nuovo percorso della Polisportiva Moiano, intrapreso con il rinnovo del Consiglio a seguito della scadenza del mandato del precedente.

Si chiude quindi la stagione con Mauro Bagiana alla presidenza, quattro anni importanti che si sono chiusi con un bilancio sicuramente positivo. Su tutti, la ripartenza della squadra di calcio FIGC dopo la non iscrizione al campionato di quattro anni fa e la sospensione forzata per la pandemia Covid. Una ricostruzione non priva di difficoltà che ha visto l’impegno di tutto il Consiglio ed in particolare del Direttore Sportivo Simone Selva, che è riuscito a mettere in piedi una squadra da zero e che, sotto la guida di mister Macchiaiolo a cui tutta la società è grata, nell’ultimo campionato ha raggiunto la semifinale dei playoff di Seconda Categoria.

Non solo calcio a 11. In questi anni è continuata l’esperienza dello storico Gruppo Ciclistico, che conta oggi circa 30 atleti iscritti, e quella del mini rugby in collaborazione con il Rugby Magione, che vede la Polisportiva Moiano ospitare annualmente il raggruppamento regionale, un torneo con oltre 300 bambini e bambine di tutte le società dell’Umbria. Ha preso il via poi l’attività del calcio a 7, con molti componenti della vecchia squadra di calcio UISP di Moiano, ed è continuata alla grande l’esperienza dei Centri Estivi, grande orgoglio della Polisportiva con la partecipazione di quasi 200 bambini di tutto il comune di Città della Pieve. Molto importante anche la collaborazione con l’Arci Moiano per l’organizzazione della Sagra della lumaca estiva e della polenta invernale, un altro evento che negli anni è cresciuto raggiungendo numeri da record.

Salutando con grande affetto il presidente uscente e ringraziando calorosamente per il lavoro svolto in questi anni i consiglieri che hanno deciso di non riconfermare la propria adesione alla società, il nuovo consiglio della Polisportiva Moiano ha cominciato a muovere i primi passi.

Un consiglio che segue la logica del rinnovamento, con l’ingresso o la conferma di membri giovani e pieni di entusiasmo, pur rimanendo le solide radici e l’esperienza di consiglieri storici, che con la loro saggezza sapranno illuminare il nuovo percorso intrapreso dalla società. Questi i membri dell’attuale Consiglio:

Binaglia Marcello, Binaglia Marta, Cannoni Marco, Capoccia Enzo, Capoccia Ivan, Coppetti Luigi, Coppola Marco, Fabbri Manuele, Foscoli Sergio, Guerrini Manuel, Macchiaiolo Massimo, Morcellini Alessio, Palazzoni Cristina, Papalini Giorgio, Papalini Moreno, Pepponi Andrea, Scricciolo Irene, Selva Simone, Verdi Franco

Nella prima riunione del Consiglio sono state poi elette le nuove cariche sociali.

Il Consiglio ha espresso piena fiducia a Manuel Guerrini come suo nuovo Presidente della società, nominando inoltre Ivan Capoccia e Massimo Macchiaiolo come Vicepresidenti. Confermati il tesoriere Marco Cannoni, il segretario Moreno Papalini ed il Direttore Sportivo Simone Selva.

Gli altri componenti del Consiglio faranno parte delle diverse commissioni con ruoli e compiti ben definiti, per portare avanti al meglio le tante attività sportive e sociali della Polisportiva Moiano.

Consapevole dell’enorme responsabilità di guidare una società storica, nata ben 46 anni fa, in questi quattro anni di mandato il presidente intenderà portare avanti quanto di buono è stato fatto, cercando dove possibile di migliorare ed incrementare le attività.

La prima sfida è sicuramente l’imminente stagione calcistica della squadra di Seconda Categoria FIGC, che ha visto un profondo rinnovamento in questi ultimi mesi. Un nuovo progetto che vede, anche qui, un mix di gioventù ed esperienza, a cominciare dallo staff. La nuova guida tecnica, Gerardo Batino, proveniente dalle giovanili della U.S. Pievese ed esordiente in categoria, i giovanissimi preparatori Simone Montegiove e Giulio Paggetti, e l’importante competenza ed esperienza del vice allenatore Marco Baglioni. Anche il gruppo di ragazzi vede la presenza di tanti nuovi giovani da valorizzare che vanno ad integrare il gruppo storico di calciatori rossoblu.

Ci sono poi le importanti e significative iniziative del Gruppo Ciclistico, la nuova stagione alle porte del calcio a 7, un altro raggruppamento del mini rugby da organizzare per ottobre, l’attività dei Centri Estivi che è appena conclusa ma già da riprogrammare al meglio per l’anno prossimo, una Sagra della polenta invernale da preparare. Queste le scadenze imminenti.

In generale, il nuovo Consiglio intende mantenere ed incrementare al meglio tutte le attività finora portate avanti, cercando anche di sviluppare nuove proposte sportive, sociali ed educative. “Ci sono diversi progetti che vorremmo sviluppare – dice il presidente Manuel Guerrini -. L’obiettivo è quello di diventare centro di aggregazione dell’intero paese e del territorio. Ci impegneremo a portare avanti, promuovere e sostenere tutte le iniziative che coinvolgano la comunità locale e a far utilizzare i nostri impianti per ospitare i giovani e incoraggiarli a perseguire i propri sogni, contribuendo alla formazione sportiva, morale ed educativa e favorendo l’aggregazione sociale.

Solo lavorando tutti insieme, come un gruppo coeso, come una famiglia unita dall’amore per lo sport e per il paese, possiamo guardare al futuro con ottimismo e determinazione e si possono raggiungere traguardi straordinari”.

Polisportiva D. Moiano