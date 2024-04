(di Giacomo Testini) Roberto Vecchioni, in un celebre brano musicale del 1999, si rivolge nel testo a un ragazzo immaginario, che incita a non mollare a ogni costo.

Noi invece, il destinatario del titolo di quella stupenda canzone, lo conosciamo, si chiama Giuseppe Trettel, ed è il Presidente della squadra di basket che gioca da tre stagioni nel campionato di serie A2.

“Sogna, ragazzo, sogna. Ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte

Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.”

I primi paragrafi sembrano davvero scritti pensando al numero uno bianco rosso, dopo una stagione difficile e sfortunata, ma che sta regalando a tifosi e simpatizzanti un finale di campionato non adatto a chi soffre di cuore.

La Sangiobbe è stata praticamente ultima da ottobre ad aprile, ma grazie alla grinta, la tenacia e la voglia di provarci fino alla fine, è riuscita ad agguantare una post season salvezza che sembrava impossibile da raggiungere solo un paio di mesi fa.

Trettel ha il grande merito di essersi tenuto come capo allenatore coach Giovanni Bassi, l’allenatore che ha portato l’Umana nei piani alti della palla a spicchi. Dopo le tante sconfitte consecutive e un clima intorno alla squadra non propriamente positivo, per usare un sottile eufemismo, sarebbe stato facile e forse logico allontanare la guida tecnica. Si sa, anche nel basket sono sempre i mister a pagare per tutti.

Invece, domenica dopo domenica, con il lavoro e la capacità, il roster della città di Porsenna ha completato, ai danni di Orzinuovi, una renontada pazzesca.

La salvezza non è certo cosa fatta, ma la possibilità di giocarsela, è una piccola grande impresa sportiva. Chiusi dovrà confrontarsi contro Latina, Cento, Roma, Agrigento e Nardó. Servirà un altro capolavoro per rimontare i punti necessari nei confronti dei pugliesi, è su di loro che capitan Bozzetto e soci probabilmente devono fare i conti.

Vincere, e sperare, come a Casale Monferrato e al Palapania contro Trapani. Vincere per restare in categoria. E se la squadra di Carlos Delfino è irraggiungibile, l’altro posto andrà cercato nei match in Lazio e Sicilia. Sarà una bella lotta.

Domenica non si gioca, all’Esteaforum e nella vicina Chianciano, avrà luogo la finale nazionale di pallacanestro under 19. Ci saranno tante squadre che compongono l’elite del basket italiano e anche un paio di nomi che mettono i brividi solo a pronunciarli, e che preferiamo non comunicare, anche per scaramanzia.

Goditi questa settimana con i ragazzi, insieme a Giacomo, Matilde e Claudia. Ricarica le pile, perché poi dall’8 maggio sarà battaglia.

“Sogna, ragazzo sogna. Non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare sogna fino in fondo, fallo pure tu (Insieme ai tuoi tifosi e la tua squadra)”

Giacomo Testini