Castiglione. Alessio Meloni (Pd) “Le nostre parole d’ordine sono esperienza, competenza, affidabilità, risultati e continuità”

Intervento del Segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Castiglione del Lago, sulla politica castiglionese in vista delle elezioni amministrative di giugno.

Le parole d’ordine del Partito Democratico per le elezioni amministrative di Castiglione del Lago sono sicuramente esperienza, competenza, affidabilità, risultati e continuità. L’esperienza è quella di Matteo Burico, un Sindaco uscente con una profonda conoscenza del nostro territorio e della comunità locale che, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia e dagli scenari di guerra, ha governato bene raggiungendo risultati importanti in termini di rilancio del territorio, di investimenti e di coesione sociale, restituendo oggi un Comune solido finanziariamente, con una grande immagine pubblica e pronto a cogliere le opportunità del futuro. Burico ha saputo spendere le sue competenze politiche per amministrare Castiglione del Lago dimostrando capacità di gestione, di pianificazione e di comunicazione. In questi anni è stato in grado di ascoltare le esigenze della comunità, di prendere decisioni informate e di lavorare con trasparenza e responsabilità, nel rispetto del mandato che gli era stato affidato dai cittadini.

Ponendo l’attenzione sugli altri competitor in corsa per la carica a Sindaco si evidenzia la completa assenza di un progetto politico. Gli altri candidati sembrano guidati soltanto dal desiderio di espugnare un territorio storicamente di centrosinistra e fondano la loro propaganda esclusivamente sulla critica all’operato dell’Amministrazione uscente, accampando proposte per il futuro che non poggiano i piedi sul presente.

Uno dei candidati avversari continua a sbandierare il proprio civismo, dichiarandosi moderato e progressista, e la sua estraneità rispetto alla politica, pur avendo ricevuto il sostegno ufficiale di tutti i partiti del centrodestra. Pur invocando la presunta novità della sua proposta politica, ha accolto un ex assessore e un ex consigliere fuoriusciti dalla maggioranza di centrosinistra.

L’altro candidato che si contrappone a Matteo Burico si muove in modo populista per ottenere consenso e appoggio elettorale nel breve periodo, invece di progettare azioni e promuovere politiche basate sulla solidità e sulla ricerca del bene comune, fondamentali per mantenere fiducia nelle istituzioni.

Il Partito Democratico di Castiglione del Lago ha deciso di fare una grande opera di rinnovamento basata sui valori morali e professionali dei candidati, prendendo in considerazione le competenze dei singoli e tagliando certi rami secchi che non apparivano più adeguati al progetto politico che intende mettere in campo. Le novità di questi giorni, vale a dire il sostegno di queste persone, fuoriuscite improvvisamente dalla coalizione di maggioranza a ridosso della tornata elettorale, al candidato di centrodestra, confermano l’esattezza e la lungimiranza di tali scelte.

La coerenza politica e la fedeltà a determinati valori per il Partito Democratico vengono prima delle convenienze elettorali, al contrario degli avversari che, nella speranza di raccogliere un po’ di consenso in più, non hanno esitato a far salire a bordo ex membri della maggioranza uscente con storie politiche diverse.

Matteo Burico viene da importanti assemblee con la cittadinanza tenutesi su tutto il territorio comunale, dalle quali è emerso che risulta fondamentale proseguire con la straordinaria opera di valorizzazione del nostro Comune, con approccio collaborativo e attraverso investimenti nelle infrastrutture, promozione culturale, sviluppo turistico e lavoro in rete. Un impegno che ha prodotto lavoro, opportunità, investimenti e ricadute positive per tutta la comunità e che ha bisogno di essere confermato, raccogliendo i frutti delle azioni messe in campo, ed implementato, attraverso una progettazione mirata e partecipata.

Bisogna continuare a sostenere lo sviluppo di tutto il territorio comunale, compresi i centri minori che lo caratterizzano e lo arricchiscono, come si è fatto in questi anni con gli importanti investimenti nelle scuole delle nostre frazioni, a dimostrazione della volontà di contribuire al benessere dei cittadini e delle future generazioni. Grazie agli sforzi fatti in questi cinque anni il bilancio del Comune è solido e ci permetterà di sederci al tavolo della sanità con una importante proposta di co-finanziamento per la realizzazione del nuovo distretto sanitario. Con l’importante lavoro di progettazione sui fondi del PNRR, ci sono oltre 5.000.000 di euro di progetti che verranno probabilmente finanziati.

Ci sono questioni, come la sanità pubblica, che richiedono un lavoro che prescinda dalle appartenenze politiche e bisogna riconoscere che il costante lavoro di relazione con le Istituzioni regionali affrontato con serietà e costanza e senza proclami dal Sindaco Matteo Burico, insieme agli altri sindaci del Trasimeno, ha dato i sui frutti ed oggi il futuro dell’ospedale di Castiglione del Lago è diventato una certezza, anche a dispetto di chi per anni ha fatto su questo tema solo speculazione politica.

La coalizione che sostiene la candidatura di Matteo Burico è la più ampia possibile e coinvolge forze politiche e sociali per battere una destra che, mostrando il suo peggior lato in Italia e in Regione Umbria, si nasconde dietro una candidatura ammantata di civismo per evitare di avere un aperto confronto sulle politiche e sul governo del Comune di Castiglione del Lago.

Il risultato positivo del centrosinistra a Castiglione del Lago rappresenterà un punto di forza per togliere alla destra il governo di una regione allo sbando dal punto di vista economico e sociale.

Alessio Meloni