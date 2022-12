Playmobil a Chianciano. Full immersion nella fantasia

Devo riconoscere che fino ad alcuni anni fa non sapevo nemmeno cosa fosse. Poi grazie ad Alfonso Lionelli ho scoperto la Playmobil, un mondo fantastico fatto di forme, pupazzetti-personaggi, accessori ed oggetti vari che spaziano tra le più disparate combinazioni scenografiche. Tutto affidato alla fantasia di chi crea questa sorta di mondo parallelo. Nel calendario degli eventi che si terranno nel periodo delle feste a Chianciano, trova un posto di rilievo, la mostra della collezione privata Playmobil di Alfonso Lionelli, che quest’anno è all’ottava edizione.

La mostra questa volta si snoderà su tre diversi diorami: uno dedicato al Western, uno al Circus Lionell e un ultimo ad una città natalizia in stile Vittoriano. Questa suggestiva esposizione avrà luogo al centro storico, con il patrocinio del comune di Chianciano, dal due dicembre al sei gennaio.

Questa grande passione di Alfonso Lionelli crea, attraverso la minuziosa scelta dei “pezzi” da collocazione nei vari diorami, una sorta di suggestioni oniriche che invero appassionano grandi e piccini. Infatti il successo della collezione, unica nel suo genere, è testimoniato da numerose richieste di esposizione sia in Italia che all’estero. Il mondo non è fatto solo di materialità e di PIL. Uno che la sapeva lunga sulla vita e sugli uomini, ebbe a dire cinquecento anni fa in Inghilterra: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. E la fantasia per fortuna, la leggerezza (che non è superficialità), il saper guardare il mondo attraverso la “fiaba” (in questo caso rappresentata e non scritta) sono e rimarranno sempre un privilegio. E mi viene in mente il Pascoli e la sua intuizione sul “fanciullino” attraverso il quale, rimaniamo sensibili e capaci di emozionarci. Ad Alfonso Lionelli il merito di raccontarci la favola dimenticata, che sonnecchia nella parte più profonda del nostro essere. Una fiaba che necessariamente non dobbiamo obliare per rendere più completa ed umana la vita.

Nunzio Dell’Annunziata