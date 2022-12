Città della Pieve. Gli ex liceali si riuniscono in associazione

(Cittadino e Provincia) E’ stata scelta l’immagine delle ali, simbolo di sfida ai limiti, alla staticità e ai pregiudizi, come logo di “LiceAli”, l’associazione di ex studenti dei Licei di Città della Pieve.

Davanti a numerosi ex allievi pievesi, di generazioni e territori diversi (molti dei quali attuali docenti del “Calvino”), raccolti nell’Aula Palomar, la presidente dell’associazione, Maria Luisa Meo e la dirigente scolastica Maria Luongo, hanno presentato sabato scorsi obiettivi e progetti della neonata associazione.

Un progetto maturato nel corso del tempo e frutto di un confronto intergenerazionale tra soggetti diversi per esperienza e competenza, con in comune l’essersi formati presso l’istituto superiore pievese ed essere consapevoli che questa scuola “abbia fornito loro strumenti importanti per la vita”.

A partire dai primi allievi che hanno inaugurato la storia del Liceo scientifico pievese ben 54 anni fa.

Come spiegato dalla presidente Meo, l’Associazione si propone di stimolare il senso di appartenenza tra ex-studenti dei Licei di Città della Pieve attraverso il dialogo e la condivisione tra le vecchie e le nuove generazioni, creando e rafforzando legami; promuovere, organizzare e patrocinare, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, attività di interesse culturale che siano di stimolo alla comunità scolastica e cittadina; offrire alla scuola contatti con l’esterno e il mondo del lavoro, favorendo processi di orientamento consapevole.

Nove i soci fondatori che costituiscono il Consiglio Direttivo. Appartengono a generazioni e contesti diversi, perché uno dei punti cardine è proprio la relazione tra età e mondi con proprie caratteristiche. Fondamentale è anche la collaborazione con tutte le strutture che nei territori agiscono, al fine di creare una solida rete di supporto.

L’Associazione si impegna ad organizzare momenti culturali ad ampio raggio, attraverso l’individuazione di tre contenitori-cornici di riferimento: “Linguaggi”, ovvero iniziative dedicate all’espressione nelle diverse forme, “Scienza-tecnologia-ricerca”, attraverso l’organizzazione di una giornata dedicata allo sviluppo scientifico, “Lavoro”, attraverso la promozione di una giornata di approfondimento sul lavoro, le sue evoluzioni, i suoi problemi.

“Oggi più di ieri – ha dichiarato la dirigente – è necessario dare supporto ai giovani in formazione. Fondamentale è l’orientamento in entrata, ma anche in uscita. Il progetto di questa associazione, tra le altre cose, può essere visto come naturale prosecuzione del nostro continuo interrogarci sul percorso formativo e di vita dei nostri studenti”.

Alla presentazione, in qualità di socio fondatore, ha partecipato anche Davide Astolfi, recentemente annoverato tra i migliori ricercatori al mondo. “Questa scuola – ha sostenuto – mi ha dato tutti gli strumenti per percorrere la mia strada ai livelli più alti”.

L’Associazione è già presente in rete e sui social attraverso il sito www.exlicealipievesi.it, la pagina Facebook associazionelicealipievesi e un proprio canale Yuotube.

Il Consiglio direttivo è formato da: Maria Luongo (Dirigente dell’Istituto Italo Calvino), Moreno Serafini (Tesoriere), Maria Luisa Meo (Presidente), Maria Cristina Milani (Segretaria), Michele Croce (Vicepresidente), Davide Astolfi (Referente Territoriale), Tatiana Camerota (Curatrice della Comunicazione), Giada Podelvento (Referente territoriale), Silvia Neri (Referente territoriale).

Il logo è stato realizzato da Gianluca Grazieschi.