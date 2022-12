Documenti. Aprile-Giugno 2006. Il Project. Risorse private per l’Ospedale unico.

Nel ricostruire la storia di una emarginazione territoriale, in termini di servizi fondamentali per il cittadino, come nel caso della mancata realizzazione dell’Ospedale Unico del Trasimeno, stiamo pubblicando alcuni documenti fondamentali di questa storia. Dopo i verbali dell’accordo do programma e del disconoscimento di questo accordo da parte delle istituzioni regionali e locali, oggi pubblichiamo un altro punto fondamentale.

Nel cercare di garantire la costruzione dell’Ospedale, date alcune voci che già cominciavano a circolare soprattutto provenienti da alcune zone e città interessate a sostituire il Trasimeno, il direttore generale della Asl di allora, il dottor Sandro Truffarelli, lancio l’ipotesi del Project Financing. Una formula che avrebbe consentito di utilizzare risorse private per la realizzazione dell’immobile, in cambio della gestione di alcuni servizi per una congrua durata adeguata all’investimento ed agli ammortamenti relativi.

Noi pubblichiamo le prime pagine delle Linee Guida del Project, in cui sono indicati i servizi interessati alla concessione e la prima pagina della scrittura privata con cui dodici aziende interessate costituirono l’Associazione Temporanea di Imprese che avrebbe partecipato al bando di gara pubblicato .

L’iniziativa fu interrotta dall’allora assessore regionale al bilancio che dichiarò la Regione autosufficiente, per quanto riguarda le risorse economiche necessarie. Per la storia,di lì a poco, il direttore generale Truffarelli fu sostituito. (g.f)