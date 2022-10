Piano Sanitario Regionale 2022 – 2026. Prima parte

Gran parte delle raccomandazioni espresse dal CAL trovano coerenza nella filosofia che ha ispirato la redazione dello schema di PSR. Ad esempio per la riorganizzazione dell’assistenza territoriale l’introduzione della figura dei Coordinatori dei distretti, è volta a garantire l’erogazione di servizi di qualità omogenea in tutto il territorio regionale. L’attenzione particolare per le tematiche relative al personale trova riscontro nello schema di PSR nelle parti dedicate alla valorizzazione delle competenze per la crescita del personale sanitario, alla formazione, alla promozione di un clima di benessere organizzativo.

Alcune delle tematiche da sviluppare (salute mentale, dipendenze, salute materno infantile e dell’età evolutiva, sostegno delle persone con disabilità, malattie rare, medicina di genere, assistenza agli immigrati e la salute in carcere), come da relative criticità riportate nel Libro Bianco, saranno oggetto di successiva programmazione, che troverà fondamento normativo nei nuovi assetti dell’organizzazione territoriale (c.d. DM 71 in fase di definizione).

Per quanto concerne i pareri richiesti alla Conferenza dei Sindaci entrambi i Sindaci dei Comuni capofila (Sindaci dei comuni di Perugia e Terni) hanno fatto rilavare la mancanza di un regolamento di funzionamento, esistente soltanto in bozza per l’area territoriale dell’USL Umbria 2. Il contributo della Conferenza dei Sindaci corrispondente all’USL Umbria n. 2, tenutasi in data 20.01.2022, consta di una raccolta dei pareri formulati da alcuni dei comuni della predetta area. Non risulta invece pervenuto nei termini previsti dal Testo unico il parere della Conferenza dei Sindaci dell’USL Umbria n. 1, rispetto al quale l’inutile decorso del termine assegnato dalla normativa ha concretizzato l’ipotesi di silenzio significativo, qualificando il mancato invio come parere favorevole.

In data 19.01.2022 è pervenuto, con nota acquisita al n. 0005692 del Protocollo regionale, il richiesto parere dell’Università degli Studi di Perugia, espresso con Decreto Rettorale 18 gennaio 2022. n. 3 (ALLEGATO N. 3), con il quale, dopo una serie di dettagliate considerazioni in merito ai contenuti della proposta di PSR, viene formulata richiesta di una sostanziale revisione dello schema trasmesso. Le osservazioni che si rinvengono nel DR 3/2022 sono in gran parte riferite a disposizioni attuative del PSR, che saranno oggetto di provvedimenti successivi. Altra parte del sindacato dell’Università si riferisce alla mancata regolamentazione dei reciproci rapporti tra Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia. Come sottolineato nel Decreto, nel febbraio 2020 la Presidente della Giunta regionale ed il Magnifico Rettore hanno sottoscritto un Memorandum d’intesa sulla salute degli Umbri i