Paolo Brancaleoni (Castiglione Civica) “Incontro molto positivo con i vertici della sanità regionale ”

Facendo seguito all’incontro molto positivo che si è tenuto presso la sede del Consiglio Regionale Umbria il 18 ottobre dove erano presenti tutti i vertici della Regione Umbria ed alcune forze politiche della Regione Umbria oltre a tutti i vertici della Sanità USL1 tra cui il neo Direttore Generale in cui erano presenti molti rappresentanti politici di tutti i comuni del Trasimeno, a cui sono stato invitato, per discutere la situazione della Sanità al Trasimeno, sollecitata in diverse occasioni, in particolare Riqualificazione Ospedale Castiglione del Lago, si è convenuto quanto poi è stato pubblicato con Delibera n.0001322 del 26/10/2023.

A seguito di una seconda perizia per delle varianti necessarie in fase di ultimazione lavori che ad oggi sono al 70% accelerando nei tempi per arrivare alla conclusione.

Si parla innanzi tutto di Ospedale di Castiglione del Lago e non più di Ex Ospedale o Ospedale Unico del Trasimeno ad oggi risultano ed attivi le seguenti aree:

– Nuovo reparto di emodialisi;

– Ampliamento della Palazzina B per adeguamento e degenza del reparto di Medicina;

– Ampliamento del Pronto soccorso realizzati 6 posti letto di OBI;

– Realizzati nuovi ambulatori e nuovo centro raccolta sangue;

– Realizzato nuovi ambulatori chirurgia ambulatoriale.

Ci sono problemi di infiltrazione di acqua e nella tunnel che era stato progettato per il nuovo ascensore per accesso Pronto soccorso, per cui è stata prevista una variante importante per arrivare velocemente alla fine dei lavori.

Finalmente anche la GRU sarà smontata, il tutto finalizzato a come poi saranno attivati i servizi per farlo tornare ad essere un importante centro da utilizzare anche per decentrate alcune prestazioni del S.Maria della Misericordia di Perugia.

Nell’incontro si è anche parlato dello stato del Distretto Sanitario su cui si dovranno prendere dei provvedimenti per il futuro ma purtroppo frutto del contributo di 2 ML perso dall’attuale Amministrazione Comunale che ha vanificato la realizzazione di questa importante opera che era già era stata progettata e da subito cantierabile.

Ringraziamo la Regione e la Direzione USL1 per aver fatto chiarezza su quello che sarà il futuro del nostro Ospedale con atti formali e del Distretto ma anche dei servizi dell’area Trasimeno.

Paolo Brancaleoni

Segretario Castiglione Civica