Panicale. Successo della rassegna “Un Tèatro alle 5” al  Caporali

(comunicato stampa) Durante le fredde ed uggiose domeniche invernali, esiste attività migliore che trascorrere il pomeriggio assistendo a spettacoli teatrali di ottima qualità, con una rosa di artisti di rinomata bravura, in un teatro che è un piccolo gioiello architettonico il tutto in un clima di gioiosa e calorosa amicizia?

Sembrerebbe proprio di no, a giudicare dallo strepitoso successo di pubblico riscosso dalla rassegna “Un tèatro alle 5” ideata dall’associazione Téathron Musikè, con il patrocinio del Comune di Panicale, che ha avuto luogo al Teatro Cesare Caporali della cittadina lacustre.

La rassegna “Un tèatro alle 5” ha presentato sei spettacoli teatrali di indiscutibile valore tanto che, a furor di pubblico, lo scorso lunedì 10 Aprile è stato aggiunto un ultimo concerto aggiuntivo “Tango Y Silencio” dedicato al Tango ed alla musica tradizionale e popolare argentina .

All’interno di un calendario che si è snodato da domenica 8 gennaio a domenica 26 marzo, si sono alternati sul palco artisti professionisti che si sono cimentati in eccellenti spettacoli musicali e teatrali: dalle affascinanti musiche del Rinascimento ai sensazionali classici della musica moderna per arrivare ad una chiacchierata-spettacolo, “Storie di Piazza”, su vicende esilaranti riguardanti la storia recente di Panicale.

Nella rassegna ha avuto modo di trovare appropriata valorizzazione anche lo splendido pianoforte risalente agli anni ’20 donato dagli eredi del Compositore Ubaldo Pannocchia al teatro comunale ed accuratamente restaurato a cura di Téathron Musiké.

La rassegna è stata seguita per tutta la sua durata da un pubblico entusiasta, appassionato e fedele che, alla fine di ogni spettacolo, aveva modo di conoscersi e socializzare grazie alla piacevolissima consuetudine di offrire tè con pasticcini nel bel foyer al termine di ogni evento. Impossibile non ricordare che tutti e sette gli eventi in cartellone prevedevano la partecipazione ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con notevole ed encomiabile sacrificio e sforzo economico sia degli organizzatori che degli artisti.

Ed è proprio in virtù di questo straordinario successo che “Un tèatro alle 5” ha aggiunto un ultimo concerto di musica tradizionale e popolare argentina dal titolo “Tango Y Silencio” andato in scena lo scorso Lunedì dell’Angelo. Giordano Brozzi al bandoneon, Luca Cipiciani al pianoforte e Federico Passaro al contrabbasso hanno portato per la prima volta a Panicale il loro suggestivo progetto musicale ideato nel 2020 incentrato sui massimi compositori di questo genere: da Astor Piazzolla a Francisco Canaro, da Osvaldo Pugliese a Carlos Di Sarli per dirne alcuni… Singolare come il tango, che qualcuno definì come un “pensiero triste che si balla”, veda così tanti musicisti di origine italiana fra i suoi massimi compositori!

La fine della brillante rassegna è purtroppo arrivata, ma l’affezionato e caloroso pubblico di TéathronMusikè respira già l’allegria e l’entusiasmo per i prossimi eventi di teatro musicale e concerti con Pan Opera Vocal, rassegna corale, nel mese di giugno e per la nona edizione dell’ormai noto Pan Opera Festival in settembre.