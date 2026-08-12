PALIO DEI TERZIERI. COMUNE CAMBIA LUOGO E REGOLE. INFARINATA IN FORSE.
Era da tempo che non c’era un po’ di suspense nei giorni del Palio. Quest’anno pare che si ritorni un po’ al passato. A metà luglio il comune di Città della Pieve ha approvato una ordinanza avente per oggetto “DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INFARINATA IN OCCASIONE DEL PALIO DEI TERZIERI DEL 23 AGOSTO 2026 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA’ che ha pubblicato nell’Albo Pretorio, con la comunicazione alla Polizia Nazionale, alla Polizia Locale, alla ASL, al Comando della Compagnia dei Carabinieri del Trasimeno e al comando della Stazione dei Carabinieri di Città della Pieve, chiedendo agli organizzatori e la massima diffusione tramite social e manifesti per garantire la completa informazione e l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
Decisione che, motivata da problemi di salute, ma anche, probabilmente a causa dei lavori i corso, prevede,un cambio del luogo e delle regole con cui per tradizione si è svolta la famosa “infarinata”, quel lancio incrociato di farina che nella rievocazione storica ha sostituito le più sanguinose sassaiole.
Sul provvedimento del Comune sembrerebbe che non ci sia stato il consenso pieno dei Terzieri e dell’Ente Palio. Al momento sembrerebbe che anche fra i terzieri ci siano diverse posizioni. Seguiremo gli sviluppi ed eventuali comunicazioni. (ndr)
Registro Generale n. 155
ORIGINALE
Ufficio: SINDACO
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE Provincia di Perugia
ORDINANZA DEL SINDACO N. 19 DEL 21-07-2026
Oggetto: DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INFARINATA IN OCCASIONE DEL PALIO DEI TERZIERI DEL 23 AGOSTO 2026 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
L’anno duemilaventisei addì ventuno del mese di luglio, il Sindaco Fausto Risini
VISTO che il 23 agosto 2026 a Città della Pieve si svolgerà il tradizionale Palio dei Terzieri;
CONSIDERATO che durante la sfilata per le vie cittadine potrebbe essere prevista la cosiddetta “infarinata” fra i contradaioli e/o turisti, che comporta una dispersione di farina in aria;
VISTA la necessità di tutelare la salute dei cittadini, in particolare soggetti affetti da celiachia, allergia al glutine e/o patologie respiratorie gravi;
RITENUTO di dover individuare un’area dedicata e segnalata, che sia distante dal luogo di stazionamento degli spettatori al Palio e dai percorsi a maggiore afflusso turistico, per tutelare la salute pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. LGS 267/2000, in particolare i poteri conferiti al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale;
ORDINA
1. che l’eventuale svolgimento della manifestazione denominata “Infarinata”, nell’ambito del Palio dei Terzieri – si dovrà svolgere esclusivamente il giorno 23 agosto all’interno della fascia oraria ricompresa fra le ore 17.00 e le ore 19.00 nell’area di Via Marconi – area adiacente all’ex Consorzio Agrario – posta ad almeno 50 metri dal luogo di stazionamento degli spettatori al Palio, dai principali percorsi di afflusso turistico e dai luoghi di somministrazione di alimenti;
Ordinanza n. 155 del Registro Generale del 21-07-2026
- che l’accesso all’area sia delimitata, a cura degli organizzatori, con apposita cartellonistica con la seguente dicitura, rivolta a tutti ed in particolare ai soggetti allergici e/o con patologie respiratorie – ATTENZIONE – AREA CON DISPERSIONE DI FARINA;
- Che al di fuori dell’area e dell’orario di cui al punto 1) sia vietato il lancio e la dispersione di farina, semolino e polveri alimentari sul suolo pubblico.
Gli organizzatori del Palio dei Terzieri sono incaricati di garantire la delimitazione dell’area, la presenza di personale e la comunicazione preventiva dell’evento.
Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ai sensi dell’art. 7-bis D.Lgs 267/2000.
DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio, la comunicazione alla Polizia Nazionale, alla Polizia Locale, alla ASL, al Comando della Compagnia dei Carabinieri del Trasimeno e al comando della Stazione dei Carabinieri di Città della Pieve, agli organizzatori e la massima diffusione tramite social e manifesti per garantire la completa informazione e l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
Viene richiesto al Presidio di soccorso presente nella zona e alla Protezione Civile, la massima attenzione intorno all’area individuata, per il tempo strettamente necessario all’evento.
La Pulizia, nell’area dell’evento, avverrà immediatamente, con competenza diretta di questo Comune, avvalendosi della Società TSA.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
Il presente provvedimento, stante l’urgenza, vale come avvio del procedimento.
Di rendere noto agli utenti il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito e all’albo pretorio on-line del Comune.
Letto e sottoscritto a norma di legge
IL SINDACO Fausto Risini
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Ordinanza n. 155 del Registro Generale del 21-07-2026 Pag. 2
Ordinanza n. 155 del Registro Generale del 21-07-2026 Pag. 3