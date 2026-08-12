PALIO DEI TERZIERI. COMUNE CAMBIA LUOGO E REGOLE. INFARINATA IN FORSE.

Era da tempo che non c’era un po’ di suspense nei giorni del Palio. Quest’anno pare che si ritorni un po’ al passato. A metà luglio il comune di Città della Pieve ha approvato una ordinanza avente per oggetto “DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INFARINATA IN OCCASIONE DEL PALIO DEI TERZIERI DEL 23 AGOSTO 2026 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA’ che ha pubblicato nell’Albo Pretorio, con la comunicazione alla Polizia Nazionale, alla Polizia Locale, alla ASL, al Comando della Compagnia dei Carabinieri del Trasimeno e al comando della Stazione dei Carabinieri di Città della Pieve, chiedendo agli organizzatori e la massima diffusione tramite social e manifesti per garantire la completa informazione e l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

Decisione che, motivata da problemi di salute, ma anche, probabilmente a causa dei lavori i corso, prevede,un cambio del luogo e delle regole con cui per tradizione si è svolta la famosa “infarinata”, quel lancio incrociato di farina che nella rievocazione storica ha sostituito le più sanguinose sassaiole.

Sul provvedimento del Comune sembrerebbe che non ci sia stato il consenso pieno dei Terzieri e dell’Ente Palio. Al momento sembrerebbe che anche fra i terzieri ci siano diverse posizioni. Seguiremo gli sviluppi ed eventuali comunicazioni. (ndr)

Registro Generale n. 155