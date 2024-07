Nuova gestione dei parcheggi nel centro storico di Castiglione. Il comunicato del Comune.

(comunicato stampa) Per migliorare l’accessibilità e la viabilità di Castiglione del Lago l’Amministrazione comunale, con gara d’appalto, ha assegnato la gestione dei parcheggi alla coop sociale Easy Help di Recanati che propone un modello organizzativo di parcheggi moderno e funzionale, finalizzato alla riduzione della del traffico e dell’inquinamento ambientale, consentendo accessibilità e ricambio di parcheggi in prossimità del centro storico, in maniera ordinata e controllata. Da lunedì 29 luglio saranno attivi i nuovi parcheggi intorno al centro storico: si tratta di 277 stalli a pagamento dalle 8 alle 20 al prezzo di 0,50 euro per la prima mezz’ora e poi alla tariffa oraria di 1,40 euro, situati in via Belvedere Nord, in via Belvedere Sud, in piazza Dante Alighieri e in via XXV Aprile.

Ma la vera grande novità è la possibilità, decisamente molto conveniente, di acquistare un abbonamento annuo a soli 12 euro per automezzo: ne hanno diritto tutti i residenti nell’intero territorio comunale di Castiglione del Lago, i dipendenti comunali, i dipendenti USL e tutti i gestori, insieme ai propri dipendenti, di ogni attività economica situata all’interno del centro storico castiglionese. L’abbonamento vale 365 giorni a partire dalla data di acquisto.

La richiesta di abbonamento è scaricabile al sito https:// castiglionedellagoparcheggi. it/.

L’abbonamento dovrà essere collocato all’interno del parabrezza e in modo visibile dall’esterno dell’auto per i controlli da parte degli ausiliari del traffico e della Polizia Locale.

Dall’abbonamento sono esclusi tutti gli altri parcheggi a pagamento del Lungolago, di piazza Gramsci e gli stalli dedicati ai camper: in tutti questi casi occorre pagare il ticket in contanti o con carta di credito ma resta consigliabile scaricare l’apposita app che permette di pagare il parcheggio e di prolungare a piacimento, in tempo reale, il tempo di sosta anche a distanza.

Per acquistare gli abbonamenti i cittadini possono utilizzare lo sportello di Easy Help aperto presso gli uffici comunali di via del Forte il lunedì dalle 8:30 alle 13, il martedì dalle 15:30 alle 17:45, il mercoledì dalle 8:30 alle 13, il giovedì dalle 15:30 alle 17:45 e il venerdì dalle 8:30 alle 13. Per ogni informazione è garantito un servizio telefonico al numero 346 360 0042 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

«La sosta è il punto di partenza della visita alla città – spiegano da Easy Help – e deve essere la “sala di ingresso” delle attività commerciali cittadine, favorendo l’accesso del visitatore al punto di interesse che soddisfi le sue esigenze. Siamo attenti all’ambiente e al decoro ed è per questo le strutture vengono pulite ogni giorno». Con la nuova convenzione Easy Help gestirà anche i 302 stalli a pagamento del Lungolago, attivi dal 15 marzo al 15 settembre, sempre dalle 8 alle 20, al prezzo di 0,40 euro di euro per i primi 30 minuti, 1 euro per ogni ora successiva di sosta, 4 euro fino a 6 ore di sosta e 7 euro per l’intera giornata.

«Cambia il sistema dei parcheggi del centro storico castiglionese – ha spiegato il sindaco Matteo Burico –: con il nuovo abbonamento a soli 12 euro all’anno, a disposizione di tutti i residenti nel nostro territorio comunale, si potrà usufruire liberamente delle strisce blu in qualsiasi ora in tutti i giorni dell’anno. L’abbonamento è esteso a tutti i dipendenti delle attività economiche e dei servizi che insistono nel centro storico: basta una semplice attestazione. Questa nuova gestione darà un miglior servizio a tutti i residenti, ai visitatori, ai commercianti e ai lavoratori nel settore dei servizi: in più avremo un ricambio più veloce nell’occupazione degli stalli. Di concerto con Easy Help, che ringrazio, siamo pronti ad affrontare ogni criticità che si verificherà in questo momento di cambiamento, ascoltando le istanze e le esigenze di tutti».

Giovanni Roccato, direttore commerciale di Easy Help, ha ringraziato Sindaco e Giunta comunale per la sensibilità e la fiducia accordata: «Oggi in una città turistica come Castiglione del Lago è indispensabile regolare e ordinare gli afflussi di turisti, residenti e lavoratori con una sosta a pagamento che eviti il “box auto a cielo aperto”: lo stallo blu garantisce turnazione e ottimizzazione, con un più intenso utilizzo dei parcheggi e un sicuro beneficio per l’economia»

Ufficio Stampa del Comune di Castiglione del Lago