” Luciano Moscatello. Il punto su Promozione e Seconda Categoria”

Con questo articolo inizia la collaborazione con il Corriere Pievese di Luciano Moscatello, con alle spalle una grande e lunga esperienza di direzione nei campionati umbri ed a Città della Pieve in particolare . Luciano, per il momento commenterà, ogni lunedì l’andamento dei campionati in cui sono impegnate le compagino di Città della Pieve, cioè la Pievese in Promozione, nel Girona A e Moiano e Po’ Bandino, in Seconda Categoria Girone A. Questa rubrica integrerà quella dei risultati e delle classifiche che normalmente viene pubblicata nella tarda domenica. Rinnoviamo a Luciano il nostro ringraziamento per la sua disponibilità. (ndr)

PROMOZIONE GIRONE A

Nel derby tra Caste del Piano – Nuova Alba, il grillo che salta di più è Luca (Grilli) mister della squadra, di casa che grazie alla rete siglata al 15′ del st di Enrico Polidori, impone la seconda sconfitta all’altro grillo Emilio (Grilli) tecnico degli ospiti.

Sconfitta agro-dolce per la battistrada che, nonostante esca battuta nel derby, mantiene due punti di vantaggio dalla seconda della classe la Pontevecchio che viene anch’essa battuta a domicilio dal Ventinella grazie alla rete di Bianchi in chiusura di gara (46′ st). Ventinella che ottiene bottino pieno e la 3^ vittoria in trasferta, uscendo di fatto dalla zona play-out.

Non riesce ad approfittare degli scivoloni delle prime due della classifica neanche il Padule San Marco che non va oltre lo 0-0 in riva al Trasimeno (Marra San Feliciano).

Nella corsa ai play-off netta la vittoria del Santa Sabina che chiude 3-1 il match casalingo contro il Lama con reti di Vazzana, Fiorindi, Preciado. Per la squadra di mister Talli a nulla serve la rete di Lignani su rigore al 90’.

Il Santa Sabina (8^ vittoria casalinga) consolida la 5a posizione e vola a + 8 sulla 6a della graduatoria mettendo nel mirino la 4^ posizione ora occupata dal Castel del Piano.

Anche la lotta per non retrocedere diventa più incerta e appassionante. A riaprire i giochi per l’ultimo posto è la vittoria del Calzolaro (1^ vittoria esterna) che espugna il Serenella Baglioni battendo la Pievese con la rete di Bantango, infliggendo alla squadra di mister Valentini la 3^ sconfitta casalinga in 9 gare.

Punti pesanti anche quelli del Montone che ribalta la gara casalinga con il Casa del Diavolo. Al vantaggio ospite di Pelliccia (20′ pt), replica la squadra di mister Cardinali con la doppietta di Benedetti (11′ st, 26′ st su rig.). Una reazione da grande squadra se si considera che oltre ad essere sotto di una rete il Montone era anche con un uomo in meno.

Vittoria casalinga di misura del Selci Nardi di mister Gibbs contro il Ponte Felcino 1-0 rete di Ascione, agguantandolo così in classifica a 16 punti. Stesso risultato quello della Virtus Sangiustino che regola l’Arna di mister Borgo grazie alla rete messa a segno da Poggini realizzata in chiusura di gara. Grazie a questa vittoria la squadra di mister Battistini va ad occupare una posizione di momentanea tranquillità, visto che dopo 17 gare si trova a + 7 dai play-out e – 9 dai play-off.

Classifica marcatori:

11 reti:

Benedetti F. (2001) (2 rig.)(Montone)

Polidori E. (1989) (2 rig.)(Castel del Piano)

10 reti:

Gramaccia S. (1987)(Pontevecchio)

Vazzana L. (1992)(Santa Sabina)

9 reti:

Braccalenti E. (1994) (1 rig.) (V.Sangiustino)

8 reti:

Menichini M. (1981)(2 rig.)(M/S Feliciano)

7 reti

Farruku X. (1997)(Santa Sabina)

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Inizia il nuovo anno e nel campionato di seconda categoria girone A si è disputata l’ultima gara del girone di andata.

Considerato che è un girone dispari (15 squadre) si può tirare un bilancio credibile visto che tutte le squadre hanno effettuato lo stesso numero di gare (fatta eccezione per Moiano e Grifo Tezio che dovranno disputare il recupero della gara di ieri rinviata a causa dell’impraticabilità del campo), e di conseguenza tutte hanno effettuato il turno di riposo.

Entusiasmante il testa a testa (momentaneo) tra la Tiberis ed il Pò Bandino che si giocheranno l’accesso diretto alla prima categoria. Vittoria esterna per il Sulpizia che occupa attualmente la 3a posizione e rilancia le proprie ambizioni per la vittoria finale.

Passo falso della Tiberis (1-1) che esce con un solo punto dall’anticipo casalingo di sabato contro il Real Padule. Al vantaggio locale di Pauselli (32′ pt), replica per gli ospiti Ramacci (23’st). Bottino pieno invece del Pò Bandino che ne approfitta e regola con un secco 2-0 il Ponte d’Assi. Il vantaggio di Biscaro Parrini (10′ st) ed il raddoppio di Giardino (29′ st) chiudono i giochi e regalano la vetta solitaria ai biancoverdi.

Vittoria esterna per il Sulpizia 2-4 in casa della Pol. Oratorio Don Bosco. Al doppio vantaggio locale della prima frazione con Spadoni (19′ pt) e Ghiandoni (30′ pt) rispondono gli ospiti con la doppietta di Santoro (15′ st e 32′ st su rigore) per poi andarla a vincere in pieno recupero con Maffucci (48′ st) e Ahmeti (52′ st), Il Sulpizia ora occupa la 3^ posizione rilanciando così le proprie ambizioni per la vittoria del campionato.

Torna a vedere il vertice anche il Promano che vince 3-1 la sfida contro il Sangiustino.

Per il resto segnaliamo che è tutta aperta la lotta play-off che qualificherà 8 squadre che si affronteranno in tre fasi per l’unico posto valido per salire di categoria. Saranno infatti solo 2 per girone a disputare la prima categoria della prossima stagione, la vincente del campionato e la vincente della lunga lotteria dei play-off-

Da notare che le due battistrada hanno attacchi prolifici, con le 28 reti messe a segno da entrambe le squadre, mentre la miglior difesa è quella del Moiano (9 clean sheet). Con solo 6 reti subite, nei campionati dilettantistici umbri è primato assoluto anche se dobbiamo tenere in considerazione che il Moiano, ha disputato al momento, solo 13 gare mentre in Eccellenza, Promozione (Nuova Alba e San Venanzo 7 reti subite), Prima e Seconda categoria le gare disputate sono 17. Il Moiano però detiene anche il primato dell’attacco meno prolifico (in Umbria), non solo del girone con soli 10 reti realizzate (pari merito con Otricoli Calcio), eccezzion fatta per il Sant’Orsola (7 reti), di tutte le squadre dilettantistiche umbre.

Classifica marcatori:

12 reti:

Arcelli J. (1989) (2 rig.)(Tiberis 1914)

Biscaro P. M. (1984)(4 rig. (Po’ Bandino)

10 reti:

Adjili L. (1997) (Promano)