L’Associazione italiana della Via Romea Germanica chiude un 2024 ricco di soddisfazioni

(comunicato stampa) Il 2024 è stato un anno di grande impegno per l’Associazione della Via Romea Germanica in Italia, che si è distinta su numerosi fronti. Dalla manutenzione dei sentieri, per garantire la sicurezza e la fruibilità del percorso a tutti i pellegrini e gli escursionisti, alla realizzazione di nuove risorse digitali come il rinnovato sito web e i canali social, ampliando e migliorando la comunicazione con i soci e il pubblico interessato. La partecipazione ad importanti eventi nazionali ed internazionali, come “Fa la cosa giusta” a Milano e la “Fiera del Turismo di Monaco di Baviera”, ha dimostrato la rinnovata vivacità e capacità di coinvolgimento dell’Associazione, rafforzando la propria presenza e visibilità a livello europeo.

L’impegno si è concretizzato anche nel sostegno a numerose iniziative locali, come escursioni guidate lungo il percorso, la partecipazione a fiere ed eventi dedicati ai cammini, come “Cammini aperti”, a convegni di settore, tra cui quello su “I Cammini dell’Emilia Romagna” organizzato dal GAL L’Altra Romagna, il”Festival della Letteratura di Viaggio”a Roma e diversi eventi e festival sempre con focus sul turismo lento, come il festival dei Cammini a Brisighella.

Alcune menzioni in particolare vanno al Festival della Via Romea Germanica che ha visto la sua terza edizione quest’anno ed è stato organizzato dal Comune di Tenna (TN) e dalla Pro Loco; all’inaugurazione dell’ostello per pellegrini e camminatori presso Selva di Grigno per iniziativa del Comune di Grigno (TN); alle attività escursionistiche, didattiche ed educative del progetto “La Via Romea Germanica a Lubriano. Itinerario culturale del Consiglio d’Europa per la promozione del patrimonio storico e naturalistico” realizzate con il sostegno della Regione Lazio e del Comune di Lubriano (VT); la prima edizione del Festival della Via Romea Germanica svolto a Castiglione del Lago con un ricco programma di iniziative ed eventi coordinati da Ivana Bricca ed Eraldo Ciarini, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Direttivo dell’Associazione Italiana della Via Romea Germanica.

Inoltre, la Via Romea Germanica ha ulteriormente rafforzato la rete dei cammini europei, collaborando con altre vie di pellegrinaggio, un esempio emblematico è l’adesione al progetto “Un milione di passi” promosso dalla Via Francigena in vista del Giubileo 2025, sottolineando l’importanza di unire le forze per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale di questi itinerari.

Un passo significativo verso una sempre maggiore collaborazione istituzionale, è stato inoltre la sottoscrizione del protocollo di intesa tra 8 GAL dell’Umbria, della Toscana, dell’Emilia Romagna e del Veneto, presso Bagno di Romagna (FC) nell’ambito del Convegno “I Cammini dell’Emilia Romagna e la valorizzazione di un patrimonio del territorio” organizzato dal GAL L’Altra Romagna e volto alla valorizzazione integrata dei territori attraversati dalla VRG.

La Via Romea Germanica si è resa partecipe e promotrice di importanti progetti, come “Strade Maestre”, iniziativa unica al mondo che sta dando la possibilità a studenti, docenti e guide di svolgere un anno scolastico camminando per l’Italia, e come l’ambizioso progetto VRG Bike “Brennero-Roma”, che mira a creare una rete ciclabile europea che affianchi la Via Romea Germanica. L’obiettivo è di inserire la VRG Bike nella rete EuroVelo, affiancandosi a percorsi già affermati come la Francigena, La Ciclovia del Sole e la Ciclovia Mediterranea.

Questi sono solo alcuni degli esempi che dimostrano come la Via Romea Germanica sia molto più di un semplice itinerario: è un progetto di valorizzazione del territorio, di promozione del turismo sostenibile, di educazione al patrimonio culturale e ambientale.

Il 2024 è stato anche un anno di rinnovamento per l’Associazione italiana della Via Romea Germanica. Con l’elezione del nuovo Presidente Mirko Pacioni, già socio ed Consigliere nazionale, e di un nuovo Consiglio Direttivo composto dal giusto mix di rappresentanza istituzionale e operatività nei territori.

Il gruppo rinnovato ha saputo manifestare, competenze, energie e determinazione, declinate sia attraverso la partecipazione ad importanti convegni nazionali e territoriali, quali ad esempio: “Gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa che attraversano la Regione Toscana” nell’ambito del Festival internazionale ”The World in Florence” a Firenze; “Stati Generali del Turismo Outdoor “Camminare l’Italia: verso una visione comune” a Venezia; “Cammini” – Percorrendo le Vie di Pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po” a Comacchio (FE);“Il Cammino tra Turismo Esperienziale e Trasformativo: Strumenti per gli Operatori” ad Assisi (PG). Sia con la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra cui ad esempio il progetto “LE VIE DELLA MUSICA- THE WAYS OF MUSIC – Via Romea Germanica/Via della Musica” con Associazione Jam Session APS di Bologna; progetto“Horse Green Experience – Giubileo 2025 – Equi-raduno dell’Anno Santo” con la Rete di imprese Final Furlong.

La VRG, inoltre, ringrazia il Presidente uscente Flavio Foietta, ora Presidente Onorario, per il suo prezioso contributo che ha gettato le basi per un futuro sempre più luminoso.

Il cammino continua… La VRG si appresta a scrivere nuovi capitoli della sua storia e il domani si presenta con nuovi itinerari da esplorare, ricco di sorprese e opportunità, anche grazie al rinnovato interesse di coloro che nel corso del 2024 hanno deciso di diventare soci o di rinnovare la loro iscrizione: ad oggi oltre 90 tra Comuni, Parchi, Associazioni, Guide e “semplici” appassionati, con la bella novità del primo Istituto scolastico divenuto socio della VRG: l’ Istituto d’Istruzione “Marie Curie” di Pergine Valsugana (TN).

L’Associazione è già al lavoro su numerosi progetti per il 2025, soprattutto in vista dell’anno giubilare, con l’obiettivo di consolidare e ampliare i risultati raggiunti, con la consapevolezza di essere parte di un progetto più grande che unisce persone e culture in una nuova visione di solidarietà condivisa.