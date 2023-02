Il Pierantonio passa al “Moratti” e si mette in tasca il campionato. Pari della Pievese e domenica spareggio con il Montone

L’anticipo del sabato prevedeva in questo 22° turno del campionato di Promozione Umbra Girone il super bigmatch tra la prima e la seconda della classifica, per di più per rendere più interessante la sfida proprio in casa della compagine inseguitrice. Parliamo dello scontro fra Tavernelle e Pierantonio che si è svolto in riva al Nestore nella cornice numerosa del “Moratti”. L’ha spuntata in pieno recupero la nuova squadra regina di Umbertide, quel Pierantonio capolista che do fatto ha spodestato la gloriosa Tiberis di cui tra l’altro ha ripreso anche i colori sociali, biancoazzurri. La squadra di Bruni ha piegato quella di Abenante nei minuti di recuepro del secondo tempo quando ormai il pareggio sembrava scontato, utilizzandi una svarione della difesa locale e mandando in rete Mortaro quasi in contropiede. E dire che i gialloverdi , ieri in tenuta blu, del presidente Caciotto avevano sfiorato la rete a più riprese con il capocannoniere Cacciamano e con il rientrante capitan Arcioni. Ora con dodici punti di vantaggio e con una partita in meno rispetto a tutte le altre migliori, ma soprattutto con una imbattibilità ed una differenza reti di 33 goal, si può dire che la partita per il primo posto è praticamente chiusa.

Resta apertissima quella per i quattro posti dei play off dove ci sono cinque squadre nel raggio di tre punti. Oggi Padule e Pievese hanno diviso la posta in quel di Gubbio, che è un buon risultato per i ragazzi di mister Saravalle, mentre il Montone è stato fermato in casa dal Sigillo ed il Pietralunga ha ceduto sil campo del Marra.

Intanto si annuncia per domenica 12 febbraio una giornata con una serie di appuntamenti con i controfiocchi. Intanto al “Serenella Baglioni” arriverà il Montone di mister Tempesta per quello che può essere considerato un vero e proprio spareggio. Dal punto di vista delle statistiche ancora più interessante sarà la sfida in Altotevere fra la terza e la seconda della classe. Incroceranno gli scarpini infatti Pietralunga e Tavernelle ì, che avrà al suo interno una sfida nella sfida, tra i due bomber più prolifici, Cacciamano e Ceppodomo. Niente male anche la sfida lungo la Pievaiola fra Castel del Piano e Padule. Vedremo primo posto a parte chi ha più lana da tessere.