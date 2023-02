Chiusi. San Giobbe, seconda sconfitta consecutiva

(di Giacomo Testini) Una brutta, bruttissima San Giobbe incassa davanti ai propri tifosi laseconda sconfitta consecutiva, dopo quella patita a Rimini, e lascia così due punti preziosi agli avversari, ossia gli ultimi della classe del basket Chieti. I bianco rossi, oggi privi di Matteo Martini, partono bene grazie ai punti e ai rimbalzi di capitan Bozzetto. Dura poco purtroppo la gioia del vantaggio. La Mokambo gioca con duttilità, e la gara resta equilibrata fino al termine del primo periodo. Lentamente ma inesorabilmente il quintetto di Rajola allunga il gap durante il match. Jackson guida con personalità le transizioni e Mastellari va in doppia cifra fornendo una prestazione di sostanza. Utomi tiene a galla l’Umana nel secondo quarto ma gli abruzzesi sono più precisi, sia dalla lunetta che sotto canestro. All’intervallo il team toscano è sotto di quattro, 34-30, ma con un Medford spento nelle conclusioni e un Bozzetto gravato di tre falli.

Nella ripresa gli abruzzesi prendono il largo e arrivano a toccare anche un pesantissimo +19. Chiusi tira dal campo con un agghiacciante 19 su 60 e nonostante l’ammirevole grinta e professionalità di Lorenzo Raffaelli, colpito in settimana da un lutto che non lo ha però tenuto lontano dai suoi compagni, e dal cuore del rientrante Donzelli, oggi 10 minuti sul parquet per lui, possesso dopo possesso esce dall’incontro. Dilagano gli ospiti che risolvono anche il doppio confronto in loro vantaggio. I talenti osi Bolpin e Raucci dovranno dare molto di più nelle rotazioni a questo roster che adesso dovrà sfidare, in una partita assai delicata, Ravenna, in Romagna, tra sette giorni. La storia di questo campionato di serie A2 girone rosso è ancora tutta da scrivere, almeno fino alla “fase ad orologio” post season. Due mesi scarsi per coach Bassi per far rivedere ai tifosi della città di Porsenna che i Bulls sanno ancora pungere. Oggi, all’Estraforum, aimè, non sono stati in grado di farlo.

Giacomo Testini

Umana San Giobbe Chiusi – Caffè Mokambo Chieti 59-73 (15-15; 15-19; 13-20; 16-19)

San Giobbe Utomi 18, Candotto, Medford 8, Bolpin 4, Braccagni, Porfilio, Donzelli 2, Bozzetto 11, Raucci 2, Raffaelli 14, Possamai Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

Chieti Mastellari 10, Reale 3, Gjorgjevikj, Bartoli 10, Thioune, Jackson 18, Spizzichini, Serpilli 12, Roderick 7, Ancellotti 13 Capo All. Rajola, Primo Ass. Di Paolo

Arbitri Lucotti, Salustri, Marzo