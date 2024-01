Elezioni. Lago Trasimeno. Il centro sinistra ha costituito un tavolo programmatico.

(comunicato stampa) Si rende noto che nel comprensorio del Trasimeno è stato formalmente costituito il tavolo programmatico dei partiti, dei movimenti e delle forze civiche locali che si riconoscono nel campo del centro sinistra costituita da PD, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, PSI, Rifondazione Comunista, Italia Viva, CiviciX, Tempi Nuovi – Popolari Uniti, che hanno trovato la sintesi a partire da un piano di idee e progetti per il territorio, contenuti, competenze e condivisione delle risoluzioni rispetto ai temi trattati.

Al primo punto la tutela del Lago Trasimeno che, tra cambiamento climatico e ambientale, necessita di interventi urgenti, sia in termini di manutenzione che in campo agricolo. Unità di intenti anche in difesa di una sanità universale per tutti i cittadini, potenziamento della medicina di territorio, dei distretti e delle case della salute.

Attenzione anche al tema delle infrastrutture, per quello della qualità della viabilità e dei trasporti, per passare da periferia a cerniera tra territori. In primo piano il problema demografico, la scuola e al diritto all’istruzione, la tutela del paesaggio e dei beni culturali, il recupero architettonico dei borghi. Allo studio anche un piano di sviluppo territoriale atto a promuovere un’economia diffusa, sociale e solidale quale strumento per soddisfare i bisogni delle persone attraverso attività economiche e produttive che rafforzino i valori della giustizia sociale, sostenibilità ecologica, cooperazione, mutualità, comunità, non discriminazione. Il ” Tavolo Programmatico del Trasimeno”- si legge in una nota- ha stabilito di mettersi al lavoro per verificare le eventuali proposte e condizioni propedeutiche per la definizione condivisa dei programmill e dei metodi di gestione amministrativa in vista delle prossime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di Castiglione del Lago, Magione, Città della Pieve, Tuoro sul Trasimeno, Panicale, Piegaro e Paciano.