Elezioni. CiviciX Trasimeno “Non partecipiamo a tavoli preordinati di centro sinistra”

(comunicato stampa) In riferimento ad una nota del PD Trasimeno e di altri soggetti della coalizione di centro sinistra in merito alla costituzione di un “tavolo programmatico” fra cui viene anche citata la nostra sigla, precisiamo che CiviciX Trasimeno e in tutta la regione non partecipa a tavoli preordinati di coalizione. Non abbiamo partecipato neanche all’incontro oggetto del comunicato stampa.

Apprezziamo ogni iniziativa di dialogo sulle necessità del Trasimeno e siamo pronti a valutare criticità e obiettivi su cui lavorare per lo sviluppo del territorio. Teniamo a ribadire, come espresso in più occasioni, che siamo interessati e ci confronteremo con tutte le forze politiche e civiche che vogliano condividere idee e contenuti per le nostre comunità, senza pregiudiziali, e senza ancorarci a schemi prestabiliti di coalizioni o patti elettorali.

Autonomia, programmi, capacità di governo, progresso e sviluppo territoriale e senso delle istituzioni sono le direttrici che ci guidano e ci orienteranno anche nelle scelte per le prossime scadenze amministrative che coinvolgono i Comuni del Lago Trasimeno, rispetto alle quali saremo in campo caso per caso con i nostri progetti e le nostre proposte, e valuteremo il livello di credibilità e innovazione offerto da partiti e coalizioni.