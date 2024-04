Chiusi. Sangiobbe, vamos a ganar!

(di Giacomo Testini) Dentro o fuori. Si, è davvero arrivato il momento topico della stagione per la San Giobbe Umana Chiusi. Domenica, alle 18, al Palapania, arriva la corazzata Trapani. Una squadra, quella siciliana, che ha dominato il suo girone “verde” di questa serie A2 con uno score mostruoso di 27 vittorie e solo 2 sconfitte.

Gli uomini di coach Giovanni Bassi arrivano a questa prestigiosa sfida in salute, da quando è iniziata la fase ad orologio, il team bianco rosso ha conquistando quattro vittorie, rimontando, fino a raggiungerla in classifica, la diretta concorrente per evitare l’ultima piazza, ovvero Orzinuovi Basket.

Pochi giorni fa, nel suggestivo e prestigioso scenario del Palatiziano di Roma, già teatro dell’ultimo scudetto della Mens Sana Siena e storico parquet calcato da grandi cestisti come Tony Parker e Dejan Bodiroga, la squadra presieduta da Giuseppe Trettel ha stravinto, contro la Luiss, di venticinque punti.

Erano in tanti, arrivati dalla città di Porsenna, ad applaudire le triple di un sempre decisivo Gabriele Stefanini, le penetrazioni con scarico del folletto Lorenzo Raffaelli, e i rimbalzi, decisivi, conquistati da Mihajlo Jerkovic.

Gli Shark isolani non verranno in Toscana per fare una gita, giustamente non regaleranno niente, anche e sopratutto per questo, il play Austin Tilghmann e tutto il quintetto, avranno bisogno della spinta dell’Estraforum.

Solo un mese fa la permanenza in Serie A2 sembrava una cosa impossibile, pensarla, per capitan Bozzetto e soci. Il vento è cambiato, le brutte sconfitte contro Cividale del Friuli e Verona sono dimenticate. Gli innesti di Viktor Gaddefors prima, e Osku Heinonen poi, hanno cambiato l’inerzia. Oggi, questo roster, sembra più una squadra da play off post season, piuttosto che una formazione che di gioca la possibilità di restare in categoria.

Servirà un’impresa, occorrerà che Orzinuovi, in casa, non batta Latina (in caso di arrivo a pari punti, in virtù di una migliore differenza canestri, i lombardi, avrebbero la meglio rispetto ai Bulls) e chiaramente, anche il 14 aprile, sarà decisivo che i vari Visentin e Chapelli portino il suo contributo entrando dalla panchina, e che Possamai faccia, come è nelle sue possibilità, la voce grossa in area.

Avanti San Giobbe, Vamos a ganar!

Giacomo Testini