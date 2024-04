Castiglione. Il candidato sindaco Filippo Vecchi visita in questi giorni le frazioni

(comunicato stampa) “Siamo pronti al Buon Governo in contrapposizione alla decadenza che ci circonda a Castiglione del Lago e nelle sue frazioni, dovuta all’inerzia di chi ci governa, un governo stanco senza stimoli che si sveglia dal letargo dopo 5 anni solo tre 3 mesi prima delle elezioni” così Filippo Vecchi, candidato sindaco civico e indipendente, alla vigilia degli incontri sul territorio.

Negli incontri pubblici che si svolgeranno nei prossimi giorni presso Castiglione del Lago e le sue Frazioni, Filippo Vecchi passerà alle vie di fatto illustrando come intende ricostruire il comune e il territorio dopo troppi anni di interessi particolari e scarsa sensibilità per i problemi veri dei cittadini, delle associazioni, delle imprese.

“Sono riuscito a costruire un ampio fronte comune di cittadini volenterosi e di forze politiche che hanno sposato il mio desiderio di offrire alla gente un’alternativa forte, seria e determinata a sovvertire quanto è sotto gli occhi di tutti – ha proseguito Filippo Vecchi. – E’ il momento di abbandonare la rassegnazione a un sistema che ha fallito e sfoderare, invece, tutte le energie nascoste che portino al necessario cambiamento”.

Le forze che appoggiano Filippo Vecchi, siano esse associative che civiche o partitiche, abbracciano un ampio spazio politico che va dal mondo popolare, a quello moderato fino al centro destra e include il mondo associativo tra cui “La Voce dei Cittadini”.

“Il programma sarà estremamente concreto e fattibile: forte della mia lunga esperienza di revisore dei conti ho approntato soluzioni e modalità che ci consentiranno di non tradire le promesse, come invece ha fatto chi ha governato finora cercando di gettare la popolazione in una sorta di passiva rassegnazione, rassegnazione che, vi assicuro, in questi poche settimane non ho trovato tanto da far presagire quel cambiamento non più rinviabile” ha concluso Filippo Vecchi.

Filippo Vecchi, affermato professionista castiglionese, conosciuto nel mondo dell’associazionismo, ha annunciato la propria candidatura civica e indipendente a sindaco di Castiglione del Lago il 4 febbraio scorso.”