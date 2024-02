Chianciano. Due negozianti aggrediti

E’ successo domenica sera alle due titolari, rispettivamente della tabaccheria e del bar adiacente, nel Viale della Libertà a Chianciano. Questi due esercizi, dove ruota un po’ tutta Chianciano per i servizi che vengono forniti e per la gentilezza che i clienti riscontrano dall’altro lato del bancone, hanno più volte informato polizia municipale e forze dell’ordine di un giovane migrante che si poneva nei loro confronti sempre con atteggiamento spavaldo e minaccioso. Quindi, dopo innumerevoli episodi di violenza verbale, il giovane migrante è passato alle vie di fatto aggredendo, prima la titolare della tabaccheria stringendole le mani alla gola e poi la titolare del bar giunta a difendere la “collega”. Quest’ultima presa per i capelli è stata trascinata per terra. Dopo un ricovero al pronto soccorso di Nottola, e stata sporta denuncia per aggressione.

Chiaramente questo giovane è afflitto da un gravissimo disagio psicologico-psichiatrico e quindi sarebbe opportuno che i servizi sociali o chi per loro lo prendesse in carico affinché la situazione sia riportata alla normalità. Chiaramente le due donne aggredite hanno paura, ma anche la cittadinanza chiancianese vive l’inquietudine di questa situazione non gestita anzi, lasciata ad un imprevedibile pericoloso sviluppo. Il giovane, sicuramente senza fissa dimora, ha posto su di un albero della pista ciclabile, tutti i suoi effetti personali racchiusi in buste e sacchetti. Fino a questo momento non si è trovata una soluzione a questo problema e le due titolari del bar e della tabaccheria sono costrette a svolgere nella paura di nuove aggressioni il proprio lavoro. Che dire? Speriamo che quanto prima chi di dovere riesca a risolvere la situazione permettendo alle due donne di proseguire a condurre serenamente la propria attività.

Nunzio Dell’Annunziata