La “Salvaguardia del Lago di Chiusi“, conferenza pubblica sabato 3 febbraio.

Si terrà sabato 3 febbraio alle ore 9.30 presso l’auditorium La Villetta a Chiusi Città, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’incontro pubblico per presentare gli studi universitari effettuati dall’Università di Siena e dal Politecnico di Milano ed illustrare il progetto per la salvaguardia del Lago. Durante la conferenza il presidente di EAUT e l’amministratore delegato di Nuove Acque faranno il punto sui lavori in corso per l’adduzione idrica dal bacino Montedoglio ed esporre i relativi benefici derivanti.

Si tratta di un evento importante su un tema, il Lago di Chiusi, fortemente dibattuto da sempre nella nostra città, sarà l’occasione per restituire ai cittadini i risultati degli studi condotti, e presentare il progetto e i lavori in corso per la sua tutela.

A fronte di un impegno preso in campagna elettorale, l’Amministrazione comunale ha sviluppato e sostenuto la collaborazione con l’Università di Siena che attraverso uno studio specifico ha fotografato la situazione del Lago per la qualità delle acque, la flora, la fauna ittica e anfibia.

Il contatto con il Prof. Giovanni Menduni del Politecnico di Milano, ci ha permesso di realizzare un progetto atteso da tempo, fondamentale per poter intercettare quei fondi necessari per il recupero e la valorizzazione del Lago di Chiusi.

I tecnici specializzati incaricati dal Comune hanno lavorato da prima direttamente sul lago con sopralluoghi sia alle casse di colmata della Tresa che sulle acque del Chiaro per i rilievi batimetrici, necessari a predisporre il progetto per rallentare ed invertire la tendenza all’interramento, che non è la sola ma la principale problematica che investe il Lago di Chiusi.

Tutta l’attività necessaria alla realizzazione del progetto è stata quindi portata avanti dallo studio professionale MMI coadiuvato dal Politecnico di Milano che attualmente è fra le più prestigiose università tecniche presenti in Italia.

A questo progetto principale di analisi e studio si affiancano anche quelli complementari volti alla valorizzazione del lago, fra i quali la possibilità di realizzare un campo gara nazionale di canottaggio oltre che un’area di sosta camper e servizi igienici pubblici.

Alla conferenza parteciperà anche il presidente di EAUT e l’AD di NUOVE ACQUE, che illustreranno l’intervento, dal valore complessivo di 3.850.000 euro finanziato nel 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fondi PNRR per l’approvvigionamento idrico dal bacino Montedoglio. Intervento che porterà importanti benefici irrigui e idropotabili a un territorio diffuso tra Castiglion del Lago, Chiusi e Montepulciano con importanti benefici per la risorsa idrica del Lago. Si tratta infatti, di un’infrastruttura idrica che parte da lontano e che oggi finalmente diventa realtà la cui realizzazione assume un valore ambientale assoluto per il nostro territorio. Verrà anche illustrato da parte della società Nuove Acque il ciclo idrico integrato del nostro comune com’è ora e come sarà dopo il collegamento al Montedoglio, evidenziando anche la necessità dell’intervento in corso per la sostituzione della condotta principale che distribuisce acqua alla città.

Per il Comune di Chiusi, l’adduzione dall’invaso del Montedoglio rappresenta non soltanto la possibilità di poter contare su una migliore risorsa idrica, ma allo stesso tempo permetterà di preservare il benessere del Lago di Chiusi che oggi per noi rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento idrico.

Programma

La Salvaguardia del Lago di Chiusi

sabato 3 febbraio ore 9.30-13.00

Ore 9.30 – Apertura e saluti

Gianluca Sonnini (Sindaco della Città di Chiusi)

Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana)

Claudio Del Re (Consigliere Comunale – capogruppo – con delega al Lago)

Ing. Simone Vigni (Presidente EAUT Ente Acque Umbre Toscane) Approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Montedoglio per il Comune di Chiusi

Francesca Menabuoni (Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nuove Acque S.p.A) Il servizio idrico integrato del Comune di Chiusi

Dott. Sandro Piazzini (Dipartimento Scienza Naturali dell’Università di Siena) Qualità delle acque, pesci, anfibi e rettili acquatici del Lago di Chiusi.

Dott.ssa Sara Landi (Dipartimento Scienza Naturali dell’Università di Siena) La vegetazione del Lago di Chiusi

Prof. Giovanni Menduni (docente di Ingegneria Civile e Ambientale Politecnico di Milano) Passato e presente del Lago di Chiusi guardando al futuro.

Ing. Stefania Meucci (direttrice MMI Modellista e Monitoraggio Idrogeologico) Recupero e valorizzazione del Lago di Chiusi