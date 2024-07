Castiglione. Comune “Errore nella convocazione Commissione Bilancio. Sarà riconvocata”

(Comunicato stampa) In seguito alla segnalazione di alcuni Consiglieri comunali in merito alla mancata ricezione della convocazione per l’insediamento della Commissione Bilancio, Finanze e Affari Generali, l’Amministrazione Comunale comunica che si è trattato di un mero errore materiale.

Constatato il disguido la Presidente del Consiglio Comunale Sara Petruzzi ha provveduto a riconvocare la commissione per martedì 30 luglio alle ore 21, prima dello svolgimento del prossimo Consiglio Comunale, naturalmente con il medesimo ordine del giorno.

La prima seduta della V Commissione Bilancio, Finanze e Affari Generali verrà quindi ripetuta.

«Le Commissioni consiliari – spiegano dall’Amministrazione – sono uno strumento fondamentale per l’operato dell’organo amministrativo. In un’ottica di trasparenza e condivisione è sicuramente auspicabile la maggior partecipazione possibile da parte dei consiglieri che le compongono.

Ufficio Stampa del Comune di Castiglione del Lago