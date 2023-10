Seconda. Due pareggi per Moiano e Pobandino.

In seconda categoria il Moiano capolista era impegnato su un campo piuttosto difficile a Deruta. Ne è uscita una gara piuttosto vivace con quattro reti. Per i rossoblu sono andati a segno Niciarelli e Scargiali.

Per la partita del Pobandino ci affidiamo al commento pubblicato sulla pagina fb della squadra.

“Appuntamento ancora rinviato per la prima vittoria a domicilio per i biancoverdi. Contro la quotata Trevana 2020 (finalista play-off lo scorso anno) i nostri ragazzi dominano praticamente dal primo minuto ma una sfortunata deviazione di Scricciolo al 10′ p.t. (la seconda autorete in altrettanti incontri casalinghi) ci condanna ad inseguire. Prendiamo in mano il pallino del gioco e soprattutto nel secondo tempo creiamo buone opportunità per pareggiare ma paghiamo la scarsa concretezza e cattiveria sotto porta. Ci pensa il solito bomber Simone Ascione al 30′ s.t. a riequilibrare le sorti dell’incontro su calcio di rigore fischiato per un netto fallo su Danso. Forcing finale vano alla ricerca del meritato gol vittoria e finisce in parità (1-1) contro una compagine organizzata ed esperta per la categoria. Sicuramente c’è del rammarico perchè, con un pò di concretezza in più, i tre punti e la vittoria erano sicuramente alla portata. Domenica prossima osserveremo il turno di riposo come da calendario e ci prepareremo per la successiva.”