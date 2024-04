Castiglione, Tavernelle e Moiano corsari. Pievese, pareggio amaro. Pobandino ko a sorpresa

Per la Pievese, doveva essere una partita decisiva, per preparare il momento della salvezza matematica, quella di oggi contro il Marra di San Feliciano al “Serenella Baglioni”. Ed invece il pareggio rinvia tutto e rischia di rendere decisiva l’ultima di campionato tra quindici giorni a San Giustino. Importante sarà non fallire la prossima in casa contro il non irresistibile Pila e sperare che il Santa Sabina faccia il suo mestiere contro gli altotiberini.

La corsa delle nostre squadre “corsare” ha visto protagoniste in particolare le due in Eccellenza. Castiglione e Tavernelle. I biancorossi lacustri hanno mantenuto il quarto posto in classifica grazie ad una vittoria sul campo del sempre ostico Branca. Mentre i gialloverdi della Valnestore hanno affossato i sogni di salvezza diretta dello Spoleto. Al Tavernelle ora manca proprio un niente per la salvezza matematica.

Ma la giornata delle nostre squadre corsare era cominciata con un giorno d’anticipo, cioè con la vittoria dei rossoblu moianesi a Spina nell’anticipo di ieri. Con quella vittoria e con la sconfitta contemporanea del Deruta, il Moiano, conquista il quinto posto utile per i play off. Mancano due giornate alla fine e lungo il cammino, all’ultimo appuntamento c’è un derby che sarà particolarmente atteso ed avvincente: Pobandino – Moiano.