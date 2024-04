Pievese. Si decide domenica. Decisivo anche il derby Pobandino – Moiano

Con la doppietta di Ballone e le reti di Montagnoli e Dongarrà la Pievese in rimonta ha liquidato la pratica Pila al “Serenella Baglioni”. Ma la larga vittoria non è bastata per raggiungere la salvezza diretta. Per restare fuori dai play out l’Albiceleste dovrà attendere l’ultima giornata di campionato e l’incrocio che vede protagoniste da una parte Sangiustino e Pievese e dall’altra Selci e Montone. Dando per scontato che le due squadre eugubine di Calzolaro e Padule la prenderanno con calma.

In Eccellenza netta vittoria del Castiglione sulla quotata Angelana, prestigioso terzo posto raggiunto, ma non sufficiente per andare ai play off dato lo svantaggio dalla seconda classificata.

In Seconda Categoria il pareggio inaspettato del Moiano con il Trevi rende decisivo il derby fra biancoverdi e rossoblu, di domenica prossima.