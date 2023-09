Posticipata a domenica 1 ottobre la chiusura della Mostra sul Perugino

La chiusura della mostra …Al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città della Pieve è stata posticipata a domenica 1° ottobre. Sono moltissimi i visitatori che hanno scelto di ammirare le opere di

Pietro Vannucci e degli altri maestri rinascimentali nelle ultime settimane di apertura. Si è scelto dunque di dare la possibilità di visitare le tre sedi espositive anche domenica 1° ottobre, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00. Tanti gli appassionati che sono giunti a Città della Pieve nel mese di agosto e altrettanti quelli che hanno optato per il mese di settembre. A loro si aggiungono le scolaresche che hanno già programmato di visitare la mostra nei primi giorni dopo la ripresa delle lezioni.

Il percorso di mostra, che conta ben ventisette capolavori provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri, si articola in tre sedi, Palazzo della Corgna, Oratorio dei Bianchi e Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi. Ogni giorno, alle 11.00 e alle 17.00, è possibile partecipare a una visita guidata delle sedi espositive e dal venerdì alla domenica, la visita alla mostra diventa notturna, alle 21.00, grazie all’esperienza Perugino by night. …Al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città della Pieve non è una semplice esposizione di opere del maestro pievese ma un vero e proprio viaggio immersivo nell’arte rinascimentale grazie anche alle installazioni multimediali e alle ricostruzioni digitali che si avvalgono della tecnica del video mapping.

Non solo le innovazioni tecnologiche ma anche speciali tariffe agevolate e visite guidate ad hoc sono state pensate per avvicinare il maggior numero di studenti all’arte del Perugino in queste prime settimane di scuola. Ogni istituto può scegliere tra diverse soluzioni: è possibile visitare le tre sedi della mostra in autonomia, con un biglietto gratuito per i ragazzi fino a 12 anni o con uno speciale biglietto da 8 euro riservato alle scolaresche composte da giovani dai 13 ai 19 anni. Per le scuole che invece volessero partecipare a una visita guidata a loro dedicata le proposte sono due: si può visitare solo la sede espositiva di Palazzo della Corgna con una visita guidata dalla durata di un’ora e dal costo di 3 euro a studente o si può optare per una visita guidata delle tre sedi espositive, della durata di 2 ore, al costo di 90 euro per l’intera classe. Per avere informazioni in merito alle visite guidate o alle attività per le scuole basta inviare una mail

a info@peruginocittadellapieve.it

Curata da Vittoria Garibaldi, Francesco Federico Mancini, Nicoletta Baldini con l’intervento di Antonio Natali e organizzata dal Comune di Città della Pieve grazie anche al contributo del “Comitato Promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto “il Perugino”, che ha premiato la qualità progetto espositivo, la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

Un unico biglietto di ingresso consente l’accesso alle tre sedi. È possibile acquistare il proprio biglietto sul sito

www.peruginocittadellapieve.it. L'iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Umbria, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Federturismo Confindustria, Camera di Commercio dell’Umbria, RAI Umbria.