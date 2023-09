Ex comprensorio del Trasimeno. La sanità in cinque righe. Progetto Democratico protesta, la Regione risponde.

Ex comprensorio del Trasimeno. La sanità in cinque righe. Progetto Democratico protesta,...

In un atto di programmazione della Giunta Regionale dell’Umbria recente, del resto molto simile ad altri dello stesso periodo dello scorso anno, per cui forse si tratta di attività di pura routine, la sanità di quello che una volta era il comprensorio del Trasimeno si riduce a cinque righe che vi riportiamo.

“Castiglione del Lago, per il quale sono in atto lavori di riqualificazione ed ampliamento della struttura, potrebbe essere riconvertito in parte in Ospedale di Comunità e in parte in ospedale per acuti di base mantenendo al contempo percorsi sanitari, quali a titolo esemplificativo l’emodialisi e l’attività chirurgica ambulatoriale.

Per le strutture ospedaliere di Città della Pieve e Norcia è prevista la realizzazione di Ospedali di Zona disagiata in relazione all’orogeografia del territorio.”

Ricordando sempre agli smemorati odierni che ad affossare il progetto di sanità adeguato alla zona furono la Regione ed i comuni della zona nei primi anni di questo secolo, va sottolineato che mentre per altri interventi in altri comuni sono indicate le cifre da investire all’interno del PNNR per questi due accenni programmatici non c’è alcun riferimento economico o di bilancio.

Al diffondersi della notizia una componente della attuale maggioranza di sinistra che governa Castiglione del Lago, “Progetto Democratico” ha pubblicato sulla sua pagina fb questa protesta che riportiamo:

SANITA’ AL TRASIMENO, LA REGIONE DELL’UMBRIA GETTA LA MASCHERA: A RISCHIO IL FUTURO DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO.

Con propria Delibera nr. 934 del 13 settembre scorso la Giunta regionale ha declassato il plesso ospedaliero di Castiglione del Lago in “Ospedale di Comunità e in parte in ospedale per acuti”. Questa decisione smentisce tutti gli impegni e le promesse fin qui fatte, in ultimo nel dicembre scorso, e ciò nonostante la continua e costante disponibilità al dialogo e all’interlocuzione manifestata dal Sindaco di Castiglione del Lago e dagli altri primi cittadini dei comuni lacustri.

Progetto Democratico è ben consapevole degli errori storici e recenti espressi dalla politica sia regionale che locale, in ordine alla gestione sanitaria tenuta nel comprensorio del Trasimeno.

Oggi però siamo di fronte a un punto di non ritorno, la Delibera assunta, infatti, contrasta in pieno con le necessità che i cittadini di questo comprensorio devono aver garantite e così riassumibili:

– il Trasimeno deve avere un Ospedale di base con pronto soccorso;

– Castiglione del lago deve essere dotato di una Casa di Comunità per una adeguata risposta alle necessità socio-sanitarie dei suoi cittadini.

Su queste necessità chiediamo un pronunciamento formale a tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale di Castiglione del Lago e delle altre istituzioni locali; la sanità e la salute dei cittadini non hanno colore politico da difendere a prescindere.