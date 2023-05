La Granfondo Bassa Valdichiana torna alle sue origini, a Città della Pieve.

Per la sua edizione numero 9, la Granfondo Bassa Valdichiana ritrova la sua collocazione originaria alle porte dell’estate, dopo l’esperimento dello scorso anno a inizio aprile. Esperimento andato bene, ma chi conosce la gara di Città della Pieve è abituato ai colori, ai profumi che si notano fra giugno e luglio e quindi la gara, in attesa di festeggiare il traguardo del decennale, si svolgerà il 4 giugno.

Nel corso di questo decennio tanti campioni hanno affollato i sentieri della gara inserita nei circuiti Umbria Marathon e Umbria Tuscany. L’albo d’oro della manifestazione vede in primo piano Francesco Casagrande, unico capace di doppiare il successo cogliendolo nel 2018 e nel 2021 (nel 2020 la gara non si svolse per la pandemia), mentre fra le donne si registrano due doppiette consecutive, da parte di Francesca Bianconi nel 2016-17 e di Sara Mazzorana nel 2019-21. Campioni uscenti sono Giuseppe Panariello e Cristina Gaudenzi.

Due i percorsi a disposizione degli appassionati: il Marathon è di 45 km con un dislivello di 1.400 metri, il Classic di 31 km per 1.000 metri. Epicentro della corsa sarà Via Icilio Vanni, sede sia della partenza (alle ore 9:30 per il lungo, alle 9:40 per il medio) che dell’arrivo, ma anche di tutti i servizi pre e post gara. Non mancherà il pasta party, ospitato nella taverna del Borgo Dentro nel cuore del centro storico e all’interno del quale si svolgeranno le premiazioni.

Il costo di partecipazione alla gara è di 30 euro. A fine gara riconoscimenti per i primi 3 assoluti dei due tracciati, i primi 5 delle categorie del lungo e i primi 3 di quelle del medio. Chi ha avuto modo di partecipare alle edizioni precedenti ha potuto anche ammirare la bellezza della città ospitante, vero e proprio baluardo dell’epoca medievale, con il suo centro storico, l’imponente Concattedrale dei SS.Gervasio e Protasio, la caratteristica Torre del Pubblico. Dopo la gara, sarà difficile andar via…

Per informazioni: Laris Bike, http://www.larisbike.it/