Città della Pieve. Inaugurati i “quadri botanici” ispirati al Perugino e i lavori di Via del Fango e del Cocciaro

(Cittadino e Provincia) “Passeggiare nel centro storico di Città della Pieve come se fosse un quadro del Perugino”.

Intende essere una sorta di una immersione nel paesaggio creato dal Divin pittore nelle sue opere il progetto realizzato in Piazza Plebiscito, in concomitanza con l’apertura della mostra a Palazzo Corgna.

Sono stati inaugurati sabato scorso gli arredi urbani e il nuovo verde pubblico a fianco della cattedrale pievese, dedicati appunto ai 500 anni dalla morte del Perugino.

“Un progetto ultra-green – aveva avuto modo di anticipare l’Amministrazione comunale -, totalmente improntato all’economia circolare e al doppio riciclo, realizzato con materiali risultanti da scarti di lavorazione, a cui è stata donata nuova vita, e illuminato grazie all’energia prodotta da appositi pannelli fotovoltaici”.

Alla base di questa iniziativa, destinata molto probabilmente a rimanere in piedi anche dopo la chiusura della mostra (30 settembre 2023), vi è un progetto scientifico di grande interesse, che si ispira ai capolavori di Pietro Vannucci, cogliendone le essenze che riproduceva nei suoi dipinti e trasferendole in tre quadri botanici.

Sono state così create tre diverse aiuole tematiche. La prima esplora la componente vegetale che si rintraccia nei dipinti del Divin pittore ove sono presenti temi e simboli legati ai santi; la seconda è correlata ai temi e simboli della Natività e della Vergine Maria; la terza la crocefissione di Gesù Cristo.

“Un dono per chi passeggia o transita per questo luogo – ha dichiarato il progettista Jacopo Mechelli in occasione dell’inaugurazione -. I protagonisti sono le persone che passano per questa piazza e che si ritrovano immersi nei suoi tipici paesaggi”.

Oltre agli arredi di Piazza plebiscito, sabato scorso l’Amministrazione comunale ha anche inaugurato le opere di riqualificazione effettuate in Via del Fango e Via del Cocciaro.

Qui il Comune ha provveduto a realizzare interventi di rifacimento del piano viabile dei sottofondi, dei sottoservizi e del manto stradale che da asfalto è stato portato a pietra serena.

“Abbiamo riqualificato uno dei più caratteristici angoli del nostro centro storico – ha spiegato il sindaco Fausto Risini -. Questi lavori erano molto attesi dalla cittadinanza. E’ stato risolto l’importante problema di infiltrazione nei fondi sotterranei e a piano strada causati dall’errata regimazione delle acqua e modificata la pavimentazione installando, al posto dell’asfalto, una pregiata varietà di arenaria grigia, la pietra serena, molto più adatta ed in linea, a nostro avviso, con il decoro cittadino”.