La Proloco di Ponticelli. una delle realta’ più attive del nostro Comune

Anche quest’anno, l’Associazione Turistica Proloco di Ponticelli si è dimostrata una delle realta’ più attive del nostro Comune, promovendo e sostenendo numerose iniziative volte a far conoscere il nostro territorio e a mantenere vive le tradizioni locali.

Il 7 Maggio ha organizzato il pranzo di primavera per tutti i paesani all’interno dei giardini comunali:bambini nonni e genitori hanno festeggiato tutti insieme la primavera.

Il 2 Giugno l’Associazione ha affiancato, come sempre, “Laris bike” per la gara MTB Gran Fondo Bassa Val di Chiana con partenza ed arrivo a Città della Pieve.

Al termine il pranzo all’interno della taverna del Terziere Borgo Dentro, consacrando una bellissima giornata di sport, socialità e cultura.

Con l’estate diventa protagonista per la 19esima edizione di Rock For Life (svoltasi dal 14 al 17 luglio).

Tre giorni di musica, buona cucina, socialità e collaborazione tra giovani e meno giovani

Dal 20 al 23 Luglio, sempre all’interno dei giardini di Ponticelli, si svolge la Festa della Trebbiatura organizzata in sinergia con il Circolo Csi, con il PD e l’ Auser. Una rievocazione storica della mietitura e trebbiatura:una trebbia a fermo piazzata nell’aia come un tempo, nella rievocazione di tutte le fasi del processo di lavorazione del grano. Anche la cucina del ristorante della Festa segue il tema, proponendo i piatti tipici della tradizione, come l’ oca al forno, i salumi e gli affettati bio e km 0.

Domenica 23 luglio ci sarà la seconda edizione del raduno di auto e moto d’epoca, con la possibilità di far ammirare ai turisti la bellezza delle nostre colline.

Il 27 agosto, in onore al cinquecentenario della morte del Perugino, la Pro Loco organizza insieme alla FIAT 500 Club Italia, (coordinamenti di Castiglion del Lago e Deruta) l’iniziativa “Città della Pieve in 500”, un raduno di Fiat 500 in Piazza Unità d’Italia a Citta’ della Pieve, con visita alle opere del Perugino, giro turistico per il territorio e a conclusione tutti a pranzo a Ponticelli presso il Ristorante delle Feste appositamente aperto per partecipanti al raduno e cittadini.

La Proloco di Ponticelli e’ un esempio di sinergia, inclusione e apertura a tutti, grazie al forte ricambio generazionale, che ha permesso all’Associazione di consolidare vecchie iniziative e realizzarle di nuove.

Quest’anno è stata fatto disegnare il logo di Rock For Life e le etichetti dei vini delle feste ai ragazzi di Terrarte, associazione che offre assistenza formativa, educativa e socio-sanitaria a tutte le persone associate (persone disabili, bambini e adulti, soggetti con disagio), promuovendo la cultura e l’arte e devolvendo una parte del ricavato alla stessa Associazione.

A Ponticelli si percepisce un’ atmosfera di festa, un grade senso di appartenenza, ma soprattutto si vedono tanti giovani che lavorano e credono ancora nei valori di un tempo, con entusiasmo e passione, sostenuti dalla Proloco e dai ponticellesi.

L’Associazione turistica Pro Loco di Ponticelli.