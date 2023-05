Castiglione. Sanità. Pierina Lodovichi (FI) scrive a Morroni.

In allegato invio comunicato stampa del Coordinamento di FORZA ITALIA inviato

come da intese al vice-Presidente della Regione Umbria Dott. Roberto Morroni per il seguito di competenza .

Lodovichi Pierina

OGGETTO : FORZA ITALIA , chiede una commissione di indagine per la mancata realizzazione del Distretto e il cantiere infinito al S.Agostino.

Sulla Sanità a Castiglione del Lago , Lodovichi Pierina , Coordinatrice Comunale di Forza Italia e Consigliere Comunale dal 2004 al 2014, dopo un lungo silenzio torna a parlare e per farlo sceglie carta e penna ,a seguito delle iniziative sparpagliate della sinistra e del Comitato sanità del Trasimeno , ad un anno dalle prossime amministrative locali e regionali, sento la necessità di fare chiarezza sul passato, presente e futuro . Dove erano quei dirigenti di partito, che in parte hanno pure cambiato casacca, e associazioni che oggi hanno il coraggio e la presunzione di impartire lezioni sul degrado della sanità al Trasimeno? Mentre Forza Italia unitamente agli altri alleati si batteva nelle Istituzioni sulla specializzazione degli ospedali territoriali perché non c’erano le risorse per la realizzazione del polo unico del Trasimeno, coloro che oggi sgomitano in vista delle Amministrative per ottenere visibilità erano in prima fila ad applaudire prima Lorenzetti e l’assessore Rosi , poi Marini quando venivano al lago per promettere l’imminente posa della prima pietra per l’ospedale unico.

Dicano la verità. Mentre in regione trovavano i soldi per l’Ospedale di Branca e Pantalla , la Sanità al Trasimeno poteva pure aspettare perché i voti alla sinistra erano garantiti, e il campanilismo politico più che territoriale , fra Castiglione del Lago e Città della Pieve faceva gioco a chi in Regione aveva interessi elettorali su altri territori.

Non possiamo sottovalutare che, con il cambio di Amministrazione Regionale dove per settanta anni si è radicata al potere la sinistra, con il peso ereditato di Concorsopoli, che ha contribuito a bloccare le assunzioni a tempo indeterminato sulla sanità, la questione delle voragini nei bilanci ereditate e da ultimo il covid, la nuova Amministrazione ha dovuto far fronte ad una situazione non ordinaria.

La questione sanità a Castiglione del Lago , in primis deve risolvere due questioni: il completamento delle opere in corso al S.Agostino e la realizzazione del nuovo distretto-centro salute. Su questi capisaldi, FORZA ITALIA chiede con determinazione l’istituzione di una Commissione d’indagine in sede istituzionale per individuare le responsabilità politiche di chi ha remato contro per la realizzazione del nuovo distretto sanitario a Castiglione ,quando esisteva già un progetto validato dalla USL e le risorse regionali a disposizione del Comune. La stessa commissione di indagine si dovrebbe occupare anche del cantiere relativo ai lavori di ristrutturazione dell’ospedale che dovevano essere ultimati nel 2019 ma ad oggi non si conosce la conclusione.

Per quanto riguarda il nuovo distretto, Forza Italia auspica che il Comune, di concerto con la USL, valuti la possibilità reale di accedere a finanziamento PNRR, considerando che c’è già il progetto e l’area individuata di proprietà comunale. Forza Italia locale, si attiverà da subito presso la Regione per quanto sopra e per sostenere la piena operatività dell’Ospedale a partire dal Pronto Soccorso.

La coordinatrice comunale di Forza Italia

Lodovichi Pierina