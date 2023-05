La Pievese si ferma a Pietralunga. Ma è stata una bella storia. Grazie a tutti!

L’avventura dei ragazzi di Mister Saravalle e del Presidente Rampi si ferma sul campo di Pietralunga dove gli albiceleste sono stati sconfitti nel primo appuntamento dei play off dalla Pietralunghese per 2 a 1. E’stato comunque un campionato bello ed appassionante che ha mostrato tutto il valore dell’organico, dello staff e della società. Crediamo che tutta la Pieve debba un applauso ed un grazie a tutti i protagonisti. E tutto possa diventare la base per i prossimi programmi e le prossime sfide (g.f)

L’altra partita dei play del Girone A della Promozione Umbra vedeva protagonista il Tavernelle ed il Padule. L’hanno spuntata i gialloverdi di Abenante che adesso incontreranno gli altotiberini. Con un occhio rivolto a quanto succede nell’altro girone dove lo Spoleto aspetta il Bastia che ha superato il Clitunno.

Una brutta notizia intanto ci giunge da Castiglione del Lago che dove i biancorossi sconfitti nei Play Out dalla Nestor Marsciano retrocedono dall’Eccellenza in Promozione.

PLAY OFF

Pietralunga, domenica 21 maggio ore 16,30

PIETRALUNGHESE-PIEVESE: 2-1 PIETRALUNGHESE ALLA FINALISSIMA PLAY OFF

Arbitro: Edoardo Fanelli Perugia

Assistenti: Emanuele Mariani Perugia Federico Suriani Perugia

Marcatori: 3’pt De Souza (Piet), 21’pt Balardinelli (Piev), 38’pt Xhafa (P)

Tavernelle, domenica 21 maggio ore 16,30

TAVERNELLE-PADULE SAN MARCO: 3-1 TAVERNELLE ALLA FINALISSIMA PLAY OFF

Arbitro: Walid Kandli Foligno

Assistenti: Filippo Malacchi Foligno Giulia Cannizzaro Foligno

Marcatori: 8’pt, 22’st Cacciamano (T), 24’pt Patalocco (T), 42’pt Biscontini (P)

PLAY OFF

Campello sul Clitunno, domenica 21 maggio ore 16,30

CLITUNNO-BASTIA: 1-2 BASTIA IN FINALE PLAY OFF

Arbitro: Simone Pannacci Perugia

Assistenti: Francesco Spena Perugia Matteo Cicalini Perugia

Marcatori: 20’pt Gjinaj (C), 36’pt, 5’st rig. Donati (B)

Castiglione del Lago, domenica 21 maggio ore 16,00

CASTIGLIONE DEL LAGO-NESTOR: 1-2 dts (1-1) NESTOR SALVA, CASTIGLIONE DEL LAGO IN PROMOZIONE

Arbitro: Davide Ammannati Firenze

Assistenti: Andrea Cannoni Citta’ di Castello Alessio Proietti Terni

Marcatori: 5’st Bura (C), 35’st aut. Fiorucci (N), 17’pts rig. Regnicoli (N)