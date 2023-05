Castiglione. Opposizioni. “Una mail per contestare gli arretrati TARI e dare vita ad una contestazione collettiva”

(c.s) Le opposizioni a Castiglione ancora sul piede di guerra; continua la contestazione sulle richieste del Comune in ordine agli arretrati Tari.

È stata istituita un’apposita mail: “contestazionearretratitari@gmail.com”, dove il cittadino/contribuente può inviare l’avviso e/o la comunicazione Tari ricevuti, unitamente ad una copia del documento di identità.

Questa iniziativa, precisano i Consiglieri di opposizione Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti per il gruppo Fratelli d’Italia, Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli per il gruppo Lega e il civico Brancaleoni, serve a vagliare le varie posizioni, al fine di dare vita ad una contestazione collettiva, che a breve partirà a Castiglione del Lago.

Possono aderire anche i contribuenti che hanno già provveduto al pagamento di quanto richiesto dal Comune, purché non si tratti di casi di omessa denuncia.

Seguirà un incontro pubblico per mettere a conoscenza la comunità degli aspetti tecnici e dei prossimi passi da compiere, in ordine a questa iniziativa, patrocinata dai gruppi di opposizione e dal civico Brancaleoni, nell’esclusivo interesse dei cittadini/contribuenti castiglionesi.

I consiglieri per il gruppo Fratelli d’Italia Francesca Traica, Gianluca Pierini Pamela Becciolotti per il gruppo Lega Paolo Terrosi, Lorenzo Nardelli e il civico Paolo Brancaleoni.