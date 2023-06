 Castiglione. Comune “Da luglio il trasporto gratuito notturno pensato con i giovani”

È stato presentato questa mattina il nuovo servizio di trasporto serale e notturno a Castiglione del Lago, per una alla mobilità sicura e sostenibile per l’ambiente, pensato con e per i giovani ma utilizzabile gratuitamente da tutti.

Con lo slogan “Con il bus l’estate non tramonta mai” il Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con Tiemme s.p.a., che gestisce i servizi scolastici, ha deciso l’attivazione di un servizio serale e notturno gratuito con la messa in funzione di 3 pullman navetta con orario dalle 21 alle 3:30 nelle serate di venerdì e sabato dei mesi di luglio e agosto 2023, oltre alla serata del 14 agosto, con il quale collegare l’intero territorio comunale tra frazioni e frazioni e tra queste ed il capoluogo.

L’assessore ai trasporti Fabio Duca ha spiegato l’iniziativa: «Stiamo ampliando i servizi di trasporto offerti ai cittadini, residenti e temporanei, con servizi scolastici molto efficienti, sempre gestiti da Tiemme, e servizi a chiamata, snelli ed efficienti, a prezzo calmierato, che stanno riscuotendo un successo molto oltre le nostre aspettative, in termini numerici e di gradimento; abbiamo infine rafforzato il servizio di navigazione per le isole con la conferma del traghetto estivo per Isola Polvese».

È un periodo, quello estivo, caratterizzato da una grande offerta culturale, di eventi di intrattenimento, concerti, sagre, feste, cinema, che richiamano centinaia di giovani e adolescenti nei confronti dei quali tuttavia pesa l’assenza di un servizio pubblico notturno. Gli spostamenti avvengono soltanto con automezzi privati e, nel caso degli adolescenti, con motorini o a cura dei genitori che sono costretti ad effettuare doppi viaggi di andata e ritorno. «La situazione – ha spiegato Duca – è emersa in tutta la sua evidenza durante l’incontro tenuto con il Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili, la Consulta dei Giovani del Trasimeno, con la necessità di intraprendere soluzioni atte a istituire una mobilità serale e notturna nell’intero comprensorio. La Giunta Comunale di Castiglione del Lago ha deciso quindi di avviare, in via sperimentale, questo servizio che, oltre a perseguire gli obiettivi di cui sopra, garantisce sicurezza e certezza degli orari e assicura tranquillità ai giovani e alle loro famiglie».

L’attività di noleggio con conducente verrà svolta dall’azienda Tiemme Toscana Mobilità Spa che presenta i requisiti di capacità tecnica e professionale adeguati al servizio richiesto e verrà articolato con la messa in funzione di tre automezzi, in considerazione delle caratteristiche viarie del territorio comunale e delle distanze tra le frazioni e il capoluogo. Le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri verranno individuate in tutte le frazioni del Comune, con orario definito sia all’andata che al ritorno; l’attivazione del servizio può essere effettuata tramite prenotazione telefonica, obbligatoria per i residenti di Porto, al numero verde 800.922.984 (per chiamate da rete fissa) oppure al numero verde 199.168.182 (da cellulare).

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro percorsi così articolati:

Linea 1 Petrignano, Pozzuolo, Piana, Badiaccia, Castiglione del Lago e ritorno;

Linea 2 Castiglione del Lago, Soccorso, Vitellino, Castiglione del Lago e ritorno;

Linea 3 Villastrada, Vaiano, Gioiella, Porto (a chiamata), Castiglione del Lago e ritorno:

Linea 4 Carraia, Panicarola, Macchie, Pineta, Sanfatucchio, Colonnetta, Pucciarelli, Castiglione del Lago e ritorno.

«Un grazie al Comune di Castiglione del Lago – ha detto Adriano Bertone, presidente della Consulta dei Giovani del Trasimeno – che ha tenuto conto delle reali esigenze dei cittadini più giovani, percependo un bisogno reale di mobilità. Questo progetto ha un grande valore, perché è flessibile ed è studiato per andare incontro agli orari nei quali si muovono i più giovani, in maniera efficace: una mobilità che unisce e che integra i giovani di tutto il vasto territorio del nostro Comune».

«Castiglione del Lago è una splendida realtà – ha affermato Guido Delmirani, presidente di Tiemme – un Comune di “best practice” direi, un luogo dove amministratori “illuminati” stanno lavorando in maniera esemplare. Siamo contenti e soddisfatti e abbiamo l’ambizione di offrire servizi, sempre di più, di alto livello, che vadano nella direzione di una mobilità sostenibile e al servizio delle comunità, a partire dai più giovani. Ci auguriamo che l’estate di Castiglione del Lago sia ancora più viva, bella e dinamica grazie a questa novità e siamo lieti di contribuire a questo progetto che è pensato per garantire prima di tutto la sicurezza, ma senza limitare una cultura del sano divertimento e dello stare insieme. La prevenzione è una delle parole chiave di questa idea realizzata insieme al Comune di Castiglione del Lago».

Ha concluso la conferenza stampa il sindaco Matteo Burico: «Abbiamo avuto la volontà politica e soprattutto la capacità di ascolto. Ringrazio la Consulta dei Giovani del Trasimeno e “Generazione X” che stanno facendo un lavoro importante come collante tra i ragazzi e le istituzioni. Questo è un servizio intergenerazionale, aperto a tutti e, sottolineo, gratuito. Grazie a Tiemme che è un partner importante e altamente professionale: lo vediamo tutto l’anno con il trasporto scolastico. Abbiamo un territorio comunale vastissimo e questo progetto, che parte a luglio, insieme al servizio di trasporto a chiamata a prezzo calmierato, vanno incontro alle esigenze di tutte le fasce di cittadini. Quello che presentiamo oggi è un servizio di trasporto notturno “vero” che dà risposte concrete e che può essere utile a tutti, in sicurezza e lanciando un modello di mobilità a vantaggio dell’ambiente, riducendo anche il traffico nel capoluogo che sta crescendo ulteriormente a livello turistico».

NUMERI E SERVIZI TIEMME (2023)

Tiemme si occupa di servizi nell’ambito della mobilità, sviluppando soluzioni sempre più innovative e sostenibili, grazie alle esperienze e alle professionalità maturate nel settore nei suoi primi undici anni di attività.

Servizi: collegamenti con aeroporti; servizi scuolabus come mezzi di ultima generazione; mobility management verso enti locali; trasporto nei territori della Regione Toscana e in altre Regioni; attività officina verso conti terzi autorizzata Mercedes e Iveco; trasporto passeggeri con parcheggi scambiatori/servizi con mezzi green integrati con scuolabus; servizi noleggio; servizio sostitutivo treno; consulenza aziendale specialistica.

Servizi scolastici sul territorio: 40 comuni; 140 mezzi impiegati e altrettanti autisti

Numeri: 165 mezzi, flotta complessiva; 170 dipendenti; 2 nuovi depositi a Siena e Grosseto; Fatturato circa 15 milioni di euro.

Ufficio Stampa del Comune di Castiglione del Lago