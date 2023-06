Castiglione. “Trasimeno con il gusto con l’arte e con il lavoro”. Dal 23 al 26 giugno

(Cittadino e Provincia) Torna il prossimo fine settimana, ed in particolare dal 23 al 26 giugno prossimi l’Evento “Trasimeno con il gusto con l’arte e con il lavoro”, un’iniziativa voluta e organizzata dal Gal Trasimeno Orvietano in collaborazione con i Comuni del Trasimeno, con il Consorzio Urat e il Consorzio Orvieto Way of Life, Coldiretti Umbria Terranostra, Associazione Eventi di Castiglione del Lago, Fondazione Cotarella e Lagodarte.

L’evento ha voluto coinvolgere tutta la comunità del Trasimeno, le Associazioni, i Consorzi, le imprese, gli operatori commerciali, il mondo dell’alta formazione, che svolgeranno un ruolo da protagonisti e permetteranno di offrire ai cittadini, ma anche ai tanti turisti presenti, peraltro in numero sempre crescente, una bellissima occasione per apprezzare un patrimonio che è fatto di storia e cultura, ma anche di ambiente, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche. Un programma ricco di molte iniziative il cui filo conduttore sono i tre temi appunto, il gusto, l’arte e il lavoro, affinchè possano contribuire, in prospettiva ad uno sviluppo economico che ci prepari al futuro, ma soprattutto ad un futuro capace di intercettare nuove sfide e nuove opportunità.

La contaminazione, la sinergia e la connessione fra Arte, Gusto e Lavoro si concretizza grazie alla collaborazione con i principali attori dell’enogastronomia e del turismo del territorio primo dei quali Coldiretti, ma anche i Consorzi dei Vini e degli altri prodotti tipici, il mondo del Turismo e della cultura.

Si inizierà venerdì mattina con un convegno dal titolo “Aree rurali e piccoli borghi in Umbria – promuovere e incentivare il turismo come opportunità di sviluppo economico” a Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago, nel quale dopo i saluti istituzionali del Presidente del Gal Gionni Moscetti e del Presidente dell’Unione Comuni del Trasimeno e Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, i rappresentanti di Coldiretti, del Gal, della Associazione regionale dei Borghi più belli d’Italia, dei due consorzi turistici del Trasimeno e dell’Orvietano, la Direttrice dell’accademia Intrecci Marta Cotarella, la Dirigente del settore Turismo della Regione dell’Umbria Antonella Tiranti e L’amministratore di Sviluppumbria Michela Sciurpa, porteranno il loro contributo ad un tema che è molto importante per l’area del Trasimeno, dove si può dire che Turismo e il settore agricolo sono i settori principali dell’economia. Il Gal presenterà i risultati della recente analisi swot, il focus dati sul turismo e le strategie future, presentati tre mesi fa sul primo bando per la nuova programmazione che dimostrano un trend estremamente positivo in tutta l’area che ha già superato i dati pre-pandemia. Sabato e domenica l’intera giornata sarà dedicata alle eccellenze del territorio con il mercato campagna amica e lo Street food del contadino, a Castiglione del Lago Rocca del Leone, per finire dalle 19,30 in poi con il Pic Nic sotto le Stelle, con i prodotti degli espositori e dei produttori e i vini del Trasimeno. Sabato pomeriggio sarà organizzato a partire dalle 16 un corso sull’Olivo e sull’Olio a cura della cooperativa Oleificio Pozzuolese e dell’Assaggiatore professionista di Olio Mario Cirulli, con la partecipazione di Romeo Pippi, consigliere del Gal e Presidente del Distretto del Cibo Trasimeno – Corcianese, nel quale saranno coinvolti oli e relative aziende di diverso tipo sia del Trasimeno che dell’Orvietano. Domenica alle 21,30 invece ci sarà la 12ma puntata, la seconda in esterna, della trasmissione “OGGI CUCINO IO” condotta da Marco Pareti e Anna Lisa Baldi in collaborazione con Unione Regionale Cuochi Umbri, Federazione Italiana Cuochi, Coldiretti e TEF.

Il Tema dell’Arte a questo evento sarà invece assegnato quest’anno al 500mo anniversario dalla morte di Perugino e Signorelli, infatti sia venerdì pomeriggio che domenica saranno organizzati due itinerari di visita a cura di Lagodarte, il primo venerdì pomeriggio che coinvolgerà i Comuni di Paciano, Panicale, Castiglione del Lago e la frazione di Fontignano, “Sulle strade di Pietro” con visita guidata ai luoghi del Perugino e dei suoi allievi e, alla scoperta anche di luoghi di solito non aperti al pubblico. Il secondo Domenica “Paesaggio di lujce e poesia nella pittura” che coinvolgerà i Comuni di Castiglione del Lago e Cortona e la visita delle due mostre appena aperte, la prima a Palazzo della Corgna dal titolo “RINASCI-MENTI tra Perugino e Signorelli, l’invenzione del Paesaggio Visioni Panoramiche tra reale e virtuale” e la seconda a Cortona la grande mostra dedicata a Signorelli “Signorelli 500 – Maestro Luca da Cortona, pittore di Luce e Poesia”.

L’evento si chiude a Città della Pieve con la cena a quattro mani alla Locanda della Picca, con Chef Arcangelo Tinari Villa Maiella una stella Michelin e lo Chef Fabio Bonomo della Locanda della Picca.

L’appuntamento si lega ad un pari evento, Orvieto città del gusto, dell’Arte, del Lavoro e dell’innovazione che si svolgerà ad Orvieto tra la fine di settembre e gli inizi di Ottobre.

“Un evento di promozione del territorio, delle nostre eccellenze enogastronomiche e non solo, -dichiara il Presidente del Gal trasimeno-Orvietano Gionni Moscetti – che vuole qualificare l’offerta turistica, formare i giovani e dare centralità e dignità alle professioni legate al turismo, e all’accoglienza. D’altra parte – continua – abbiamo molto da offrire in tema di arte, paesaggio, enogastronomia occorre saperlo comunicare attraverso una offerta integrata”.

“E’ uno degli eventi più importanti che il Gal sostiene nel proprio territorio – aggiunge il Direttore del Gal Francesca Caproni – e che coinvolge l’intera area a inizio e fine estate, anche nell’intento di prolungare la stagione turistica in periodi che sono un po’ più deboli di altri. Vogliamo improntare un marketing territoriale, – continua – ma anche formare i giovani che possono trovare occupazione e lavoro nell’economia della Bellezza che caratterizza ogni tema che viene affrontato nell’evento avvero gusto, arte e lavoro.

Per informazioni sull’evento www.galto.info e informazioni e prenotazioni urat@lagotrasimeno.net 075/951307 334 2127910 dalle 9 alle 13,30 e dalle 14 alle 18.

