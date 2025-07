Carabinieri. Un arresto per spaccio a Tavernelle.

(comunicato stampa) I Carabinieri della Stazione di Tavernelle (PG) hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne italiano, residente a Foligno, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato il ragazzo mentre si trovava alla guida della propria autovettura nel comune di Panicale (PG). Gli operanti hanno subito notato, all’interno dell’abitacolo, una bottiglia in plastica opportunamente modificata per il consumo dello stupefacente, pertanto hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare.

Al termine delle operazioni di ricerca hanno rinvenuto e sequestrato 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,80 g, materiale per il taglio e confezionamento della droga, un coltello e varie bustine in cellophane, 2.180 euro in contanti, somma ritenuta costituire il provento dell’attività di spaccio.

Dopo essere stato condotto in caserma per ulteriori approfondimenti, i militari hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo nel comune di Foligno dove hanno sequestrato ulteriori 10 g di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

A quel punto il 26enne è stato dichiarato in stato di in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia, in attesa della celebrazione del “rito direttissimo”, al termine del quale il Giudice del Tribunale del capoluogo ha convalidato la misura restrittiva adottata.