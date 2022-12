A Sarteano  ritorna la tradizione dei presepi delle Contrade della Giostra del Saracino

A Sarteano “Paese dei Presepi” ritorna anche la quarantennale tradizione dei presepi delle cinque contrade della Giostra del Saracino, che saranno visitabili dalla sera del 24 dicembre 2022, per la Vigilia di Natale, e saranno visitabili fino al 6 gennaio 2023, giorno dell’Epifania, in cui si terrà anche la tradizionale Tombola della Giostra del Saracino. Un lavoro collettivo, quello dei presepi delle Contrade di Sarteano che, dagli inizi degli anni ’80 del Novecento, coinvolge le maestranze delle cinque Contrade: San Martino, Sant’Andrea, San Bartolomeo, San Lorenzo e Santissima Trinità.

Ogni anno la tradizione presepista delle Contrade, spazia dalle ambientazioni tradizionali sino a quelle più creative o tematiche. Visitabili nel centro storico di Sarteano, nelle varie contrade del borgo, il loro puntuale allestimento arricchisce anche l’offerta turistica del Paese nel periodo natalizio. I presepi sono allestiti dai volontari delle varie Contrade che, con la loro creatività, propongono al visitatore ambientazioni sempre suggestive, come quella di immaginare un presepe tridimensionale come fosse un’opera d’arte, un quadro incorniciato attaccato alla parete.

In questa edizione i presepi sono allestiti: in Piazza San Martino, il presepe di San Martino, davanti all’omonima Chiesa che ospita la Sala d’Arte Beccafumi; in Via Porta di Mezzo, che unisce Piazza Bargagli a Corso Garibaldi, quello della Contrada di Sant’Andrea; in Corso Garibaldi n. 82, quello di San Bartolomeo; all’interno dello storico Chiostro Cennini quello di e quello della Contrada di San Lorenzo; all’interno del Chiostro della Chiesa di San Francesco, in Piazza Bargagli, quello della Contrada della Santissima Trinità.

Questi i giorni e gli orari per visitare i presepi delle Contrade. I presepi apriranno il 24 dicembre dalle ore 21 fino alle 23, mentre per Natale e Santo Stefano saranno aperti la mattina dalla 11 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Il 31 dicembre l’apertura sarà solo serale, dalle 16 alle 18, il 1° gennaio 2023 dalle 16 alle 19, mentre per l’Epifania, il 6 gennaio, i presepi saranno aperti la mattina dalla 11 alle 12:30, e dalle 16 alle 19.

Oltre i presepi delle Contrade si può visitare il percorso itinerante “L’Arte nella Natività”, dedicato a presepi provenienti da tutto il mondo, che ogni anno si rinnova con magnifiche opere d’arte realizzate dai grandi Maestri presepisti italiani ed internazionali. Molte le opere dei grandi Maestri dei presepi d’arte, le cui opere sono presenti in vari musei nel mondo, presenti nella mostra diffusa nelle sale e musei del centro storico di Sarteano, come la grande opera realizzata da Antonio Pigozzi e Marco Marcato, considerati tra i migliori presepisti al mondo, le opere di Sandro Nardini, con 12 diorami e quelle di Mario Bernardini e Corrado D’Alessandro, ben venti opere, di Marco Bonechi, Heidi e tanti altri, provenienti da vari paesi europei, dai paesi africani e delle due americhe.

Tutte le info sul calendario “Sarteano paese dei presepi” e sugli orari d’apertura dei musei sarteanesi sono reperibili su Sarteanoliving.com – telefono: 0578269204.