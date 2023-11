Degrado e cimiteri a Castiglione. FDI “Quali interventi dopo la nostra mozione votata all’unanimità dal Consiglio?”

Un inaccettabile stato di abbandono, degrado, sporcizia, furti e danneggiamenti, scarsità di loculi, impianti elettrici fuori norma, edifici privi di gronde, lampade votive pagate ma mai funzionanti, cassonetti spazzatura assenti: questi alcuni dei problemi che interessano i cimiteri del Capoluogo e delle frazioni, hanno denunciato i Consiglieri di FDI Castiglione del Lago in Consiglio Comunale recependo le varie segnalazioni pervenute dai cittadini e sollecitando l’amministrazione comunale a tempestive soluzioni.

Dalle telecamere o fototrappole per contrastare i furti e i danneggiamenti denunciati, alla richiesta di provvedere alla redazione un nuovo piano cimiteriale che permettesse di aumentare i loculi sopperendo alla carenza lamentata dalla cittadinanza, al maggior controllo dell’operato della cooperativa che oggi gestisce la manutenzione ordinaria dei cimiteri: queste soltanto alcune delle richieste formalizzate nel Consiglio Comunale dell’aprile 2022 dichiarano, Francesca Traica, Gianluca Pierini e Pamela Becciolotti.

Nonostante la mozione sia stata approvata all’unanimità con il sostegno anche della maggioranza, oggi, a oltre un anno e mezzo il Sindaco Burico e la sua Giunta non si sono mossi con nessun atto teso a risolvere i problemi denunciati.

E quindi anche in questo novembre ci ritroviamo a commemorare i nostri defunti in luoghi che dovrebbero essere il fiore all’occhiello di una società che si definisce civile, ma che dimostra di esserlo solo a parole e non nei fatti.

Ma già all’orizzonte si intravedono le luci natalizie che faranno scordare a tutti le criticità cimiteriali fino all’autunno 2024… quando speriamo che Burico possa dedicarsi solo alle sue feste e l’amministrazione sia governata da gente capace!

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Castiglione del Lago

Francesca Traica – Gianluca Pierini – Pamela Becciolotti